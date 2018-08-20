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AKP'de 'hain Abdullah Gül' tartışması; Parti Sözcüsü'nden Genel Başkan Yardımcısına: Tasvip etmiyoruz

"AK Parti gelenekleri zaten bu şekildedir"

20 Ağustos 2018 16:05

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik olarak sözleri için "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi. 

AKP Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Çelik, parti kongresine ilişkin olarak "Enerji tazelemiş olduk" yorumunda bulundu. 

"Dikkatli ve özeli bir dil kullanılmalı"

Çelik, "Biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük özen gösteririz. AK Parti gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla, eleştiri sınırlarını aşan aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu arkadaşımızın ifadesi, eleştiri sınırını aşan aşırı bir ifade olmuştur. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Sayın Gül, partimizde milletvekilliği yaptı, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu bakımdan dikkatli, özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz. Sayın Abdullah Gül'ün son zamanlarda siyasi tutumları nedeniyle yoğun eleştiriler var. Eleştirinin ortaya çıkması normaldir ama eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var" diye konuştu.

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"Bu açık bir provokasyondur"

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili de konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Bu açık bir provokasyondur. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye'de görev yapan diplomatlar milletimizin misafirleridirler. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Dünyanın her yerinde bu tip provokasyonlar oluyor. Türkiye güvenli bir ülkedir. En yakın zamanda bu saldırının arkasında kim var, açığa çıkacak."

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