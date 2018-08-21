Abdullah Gül'ün koruma müdüründen Hamza Dağ'a yanıt: Her köpeğe kemik atacak değiliz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, "Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" sözlerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal'dan yanıt geldi. Çangal, kişisel Twiştter adresinden, "Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz" dedi.

AKP'li Hamza Dağ’ın İzmir’de yaptığı açıklama, "Abdullah Gül harekete ihanet etti" açıklamasına Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal yanıt verdi. Dağ, “Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İyi Parti- HDP İttifakı’nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir” demişti.

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Gül’ün en yakınındaki isim olan Çangal’ın tweeti’ne, Tayyip Erdoğan’ın bu tür konuşmalar yapan AK Parti yöneticilerine karşı yaptırımlarda bulunması gerektiği yönünde yorumlar da geldi.