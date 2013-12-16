T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik: BDP'li vekiller için verilen kararda çifte standart var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, BDP'li milletvekillerinin tahliye edilmemesini eleştirdi, "CHP'liye farklı, hukuk BDP'liye farklı hukuk, AK Partili'ye farklı hukuk olamaz!" dedi

16 Aralık 2013 20:15

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, KCK davasında yargılanan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın tahliye talebinin reddedilmesini eleştirdi. Çelik, "BDP'lilerle ilgili verilen bu kararı görünce doğrusunu isterseniz hayret ettim. Gerçi nihai karar değil bu, itiraz süresi var ama BDP'li vekiller için verilen bu kararda çifte standart var. Eğer bir memlekette hukuk varsa herkes için eşit işler. CHP'liye farklı hukuk BDP'liye farklı hukuk, AK Partiliye farklı hukuk olamaz!" ifadesini kullandı.

24 TV kanalına konuk olan Hüseyin Çelik'in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

"Bizim cezaevindeki vekillerle ilgili tavrımız bellidir. Biz baştan şunu söyledik, 'Milletvekilliği müessesesi cezaevinden insan çıkarma aracı olmamalıdır"

"CHP, MHP ve BDP'nin bu insanları aday göstermesinin doğru olmadığını en başta söyledik. Ancak Anayasa mahkemesi Mustafa Balbay'ın tahliyesi yönünde karar verirse de bu karara saygı duyacağımızı söyledik. Nitekim mahkeme bu yönde karar verdi."

"BDP'lilerle ilgili verilen bu kararı görünce doğrusunu isterseniz hayret ettim. Gerçi nihai karar değil bu, itiraz süresi var ama BDP'li vekiller için verilen bu kararda çifte standart var. Eğer bir memlekette hukuk varsa herkes için eşit işler. CHP'liye farklı hukuk BDP'liye farklı hukuk, AK Partiliye farklı hukuk olamaz!"

"Hukuk herkes için lazımdır ve aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla bugün BDP'liler ile ilgili verilen karar Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla benzerlik teşkil etmiyor. Bu çifte standarttır, doğru değildir, doğru olmamıştır. Kaldı ki söz konusu BDP'liler için istenen cezalar 7-8 yıl kadardır ve henüz hüküm giymemişlerdir."


Tuncay Özkan'ın günahı ne?


"Mustafa Balbay'ın yargılandığı dava dokunulmazlık kapsamında olan bir dava değil. Anayasanın 14. maddesinde zikredilen suçlara girdiği için o ceza kesinleştiği zaman Balbay'ın cezaevine gitmesi lazım."

"Balbay çıktı, peki Tuncay Özkan'ın günahı ne? Hadi onu da aday gösterip çıkardınız Engin Alan'ın suçu ne? ya da diğer generallerin... Onun için diyoruz ki milletvekilliği müessesesi cezaevinden adam kaçırma aracı haline getirilmemelidir."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na meslektaşları "Bırakılmazlarsa ne yapacaksınız?" diye sorduklarında "Yargı kararlarına saygı duyacağız" dedi. Bunların babası olduğu halde Sabih Kanadoğlu bile "Mahkeme bunları bırakmaz, aday yapmayın" dedi. Ama bile bile lades dediler ve şimdi kendi yaptıklarından dolayı ağlamaya hakları yok."
 

ETİKETLER

bdpmilletvekilitutuklukckakphüseyin çelikdavatahliye

İlgili Haberler

Mahkeme kararını açıkladı: Tutuklu BDP'li vekillere tahliye yok

BDP'li iki tutuklu vekilen tahliye talebi reddedildi

HDP, tutuklu BDP'liler için Meclis’te açlık grevine başlıyor

4 HDP'li milletvekili 17 Aralık 2013 Salı gününden itibaren TBMM’de açlık grevine başlayacak

BDP'li vekillerin tahliye edilmemesinin gerekçesi: Balbay kararı emsal değil

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi BDP'li tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmemesinin gerekçesini açıkladı: Bireysel başvuru emsal teşkil edemez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24