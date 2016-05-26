AKP Genel Başkan Yardımcısı: Başkanlık sistemi fiilen başlamıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa’da ülkede Başkanlık sisteminin fiilen başladığını söyledi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa'da ‘Bitlisliler Tanıtım Günleri’ne katıldı.



Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalar yapan Demiröz, “Türkiye’de Başkanlık sistemi fiilen başlamıştır. Şu anda fiili olarak Başkanlık sistemi var.



Biz milletvekillerine düşen bundan sonra TBMM’de anayasayı statüye uydurmaktır. Bundan sonraki tek amacımız budur. Genel kurulda dokunulmazlıkların kaldırılması noktasındaki gibi destek alırsak bu da direkt geçecek. Desteği alamasak referanduma gideriz. O da olmaz ise millete gideceğiz. Çünkü en iyi destekçimiz millettir.



Ülkemizde fiilen başlayan başkanlık sisteminin kısa sürede anayasaya uygulanacağı ve darbe anayasasından kurtulacağımızı umuyorum.



Bakanlar Kurulu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantısını yaptı. Bundan sonra da daha sık toplanacak. Şu an itibariyle partili bir cumhurbaşkanı sistemimizin oturduğunu görmekteyiz” dedi.