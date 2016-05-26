Cumhurbaşkanlığı'ndan 'başkanlık' açıklaması: Rejim değil, sistem değişecek

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, bir süredir ülkenin gündeminde yer alan anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine ilişkin olarak, "Hiç kimse başkanlık sisteminden bahsederken bir rejim değişikliğinden bahsetmiyor. Türkiye'de bizim bahsettiğimiz hükümet sistemidir. Sistem ile rejim farkı şeylerdir" dedi.

Habertürk’teki habere göre, Küçükyılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında “Milletin Tarihi Yürüyüşü ve Kırılma Noktaları” konulu konferans verdi. Küçükyılmaz konferansta, büyük liderlerin çoğu zaman atılacak adımları önceden gördüğünü, lideri büyük yapan olgunun ise insanları bu istikamete doğru yürütmek olduğunu ifade etti.

“Türk milletinin yüzyılda bir gelecek bir liderlik örneği yaşadığını” söyleyen Küçükyılmaz, “İçinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel atmosferde bu büyük bir nimet” dedi. Türkiye'nin 27 Nisan 2007 tarihinden itibaren geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini anlatan Küçükyılmaz, şöyle konuştu:

"Bir filmde diyor ya 'Bir cisim yaklaşıyor,' diye. İşte bugün görünen bu yol başkanlık sistemidir. Ancak Türkiye'deki hiç kimsenin 'Yok' diyemeyeceği başkanlık sistemiyle ilgili az ve kirli bilgi var. Geçenlerde bir muhalefet lideri 'Türkiye'nin rejimini değiştirtmeyeceğiz, Türkiye'nin karanlığa götürülmesine fırsat vermeyeceğiz' diyor. Bir muhalefet lideri, bu sözleri niçin söyler? Oysa hiç kimse başkanlık sisteminden bahsederken bir rejim değişikliğinden bahsetmiyor. Türkiye'de bizim bahsettiğimiz hükümet sistemidir. Sistem ile rejim farkı şeylerdir. Elma ve armutlar aynı sepette değerlendirilemez."

"Demokratik sistem vesayet altında"

Parlamenter sistem altında devam eden demokratik sistemin "vesayet altında olduğunu" iddia eden Küçükyılmaz, başkanlık sisteminin Türkiye'yi bölünmeye götüreceği görüşlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

Küçükyılmaz, bir ülkenin bölünmesi için başkanlık sistemine gerek olmadığının altını çizerek, "Dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler de var. Parlamenter sistem ile yönetilen federal yapılar var. Almanya federal yapı ama parlamenter sistemle yönetiliyor. Yani dünyada farklı ülkeler kendilerine en uygun gömleği alıp, biçmişler. Biz de 'Türk tipi başkanlık' diyoruz. Ayrıca doğru bilinen yanlışlardan biri de başkanlık sistemiyle diktatörlüğe gidileceğidir. Ben Avrupa'da böyle bir şey görmüyorum." dedi.

"Parlamenter sistemin üst versiyonu"

Küçükyılmaz, başkanlık sisteminin "antidemokratik" olarak değerlendirilmesine katılmadığını, hatta parlamenter sistemin bir üst versiyonu olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

150 yıldır uygulanan parlamenter sistemin yerine başkanlık sisteminin Türkiye'de siyasiler tarafından daha önce de ele alındığını ifade eden Küçükyılmaz, "Parlamenter sistem, monarşiler yıkılırken verilen sert tepkilere karşı kurulmuştur. Güç alabildiğince dağıtılmak istenmiştir. Bunun sonucunda da yönetmenin zorlaştığı, hiç kimsenin tek güç olmadığı anlayışlar çıktı. Ancak artık 21. yüzyılda yaşıyoruz, sorunların göbeğinde yaşıyoruz. Parlamenter sistem sadece siyasi değil, ekonomik istikrarsızlığa da sebep oluyor. Artık sistemin değişmesi zorunluluğu oluştu." diye konuştu.

Bazı çevrelerce başkanlık sistemi Türkiye'de hiç yokmuş gibi bir algı üretildiğini dile getiren Küçükyılmaz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün de "partili cumhurbaşkanı" olduğunu savundu.