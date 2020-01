AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: Demirtaş siyasi çöküş içinde

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Selahattin Demirtaş'ın siyasi olarak çöküşte olduğunu belirterek, "Altan Tan gibi dürüst olmalısınız" diye konuştu.

A Haber canlı yayınına katılan Yasin Aktay, Selahattin Demirtaş'ın HDP tabanına yaptığı 'sokak' çağrısına tepki gösterdi.



HDP'nin, Kobanê olaylarını bahane ederek halkı sokağa çağırmasını kitleleri provoke ettiğini ileri süren Aktay, "Tanımadığın arabanın gazına basarsan duvara toslarsın" diye konuştu.

'Demirtaş, Altan Tan kadar dürüst olmalıydı'

Selahattin Demirtaş’ı siyasi lider olarak çöküş içinde olduğunu belirten Yasin Aktay, "Yakıp yıktık ama neden yaptık?’ havalarına girmesi hiç kimsede ne bir inandırıcılık oluşturuyor, ne de bir lider olarak kendisine en ufak bir puan kazandırıyor. Aksine bence Altan Tan kadar dürüst olmalıydı.

Bu kitle PKK’nın kitlesi ile aynı kitle. HDP’nin temsilcileri ile birebir görüşmeler yaptım, bana söyledikleri şey ‘zapt edemiyoruz bu kitleyi’. Zapt edemeyeceğiniz kitleyi neden sokağa sürüyorsunuz?

'PKK aba altından silah gösteriyor'

Silah ve silah iması. Aba altından göstereceğin silah da dahil olmak üzere. Aba altından silah saklıyor, biz silahları bıraktık diyor, bu silahları bırakmak değil. Silah tamamen bırakılacak ve bölgenin insanı her ne karar verecekse, her ne faaliyet gösterecekse her türlü silahın tehdidinden bağımsız ve özgür bir biçimde verecektir o kararı.

Örgüt bölgedeki bütün sivil unsurlar üzerinde ciddi bir tehdit unsuru haline gelmiştir."