T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: Demirtaş siyasi çöküş içinde

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, HDP'nin Kobanê olaylarını bahane ederek, halkı provoke ettiğini söyledi

15 Ekim 2014 21:12

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Selahattin Demirtaş'ın siyasi olarak çöküşte olduğunu belirterek, "Altan Tan gibi dürüst olmalısınız" diye konuştu.

A Haber canlı yayınına katılan Yasin Aktay,  Selahattin Demirtaş'ın HDP tabanına yaptığı 'sokak' çağrısına tepki gösterdi.

HDP'nin, Kobanê olaylarını bahane ederek halkı sokağa çağırmasını kitleleri provoke ettiğini ileri süren Aktay, "Tanımadığın arabanın gazına basarsan duvara toslarsın" diye konuştu.

 

'Demirtaş, Altan Tan kadar dürüst olmalıydı'

 

Selahattin Demirtaş’ı siyasi lider olarak çöküş içinde olduğunu belirten Yasin Aktay, "Yakıp yıktık ama neden yaptık?’ havalarına girmesi hiç kimsede ne bir inandırıcılık oluşturuyor, ne de bir lider olarak kendisine en ufak bir puan kazandırıyor. Aksine bence Altan Tan kadar dürüst olmalıydı.

Bu kitle PKK’nın kitlesi ile aynı kitle. HDP’nin temsilcileri ile birebir görüşmeler yaptım, bana söyledikleri şey ‘zapt edemiyoruz bu kitleyi’. Zapt edemeyeceğiniz kitleyi neden sokağa sürüyorsunuz?

 

'PKK aba altından silah gösteriyor'

 

Silah ve silah iması. Aba altından göstereceğin silah da dahil olmak üzere. Aba altından silah saklıyor, biz silahları bıraktık diyor, bu silahları bırakmak değil. Silah tamamen bırakılacak ve bölgenin insanı her ne karar verecekse, her ne faaliyet gösterecekse her türlü silahın tehdidinden bağımsız ve özgür bir biçimde verecektir o kararı.

Örgüt bölgedeki bütün sivil unsurlar üzerinde ciddi bir tehdit unsuru haline gelmiştir."

 

ETİKETLER

altan tanyasin aktayselahattin demirtaşkobane

İlgili Haberler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: Kobani'de trajedi yaşanmıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kobanê'de iki terörist örgütün savaştığını ileri sürdü

HDP'li Altan Tan: Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik, sokakta yakıp yıkmaları önleyebilirdik

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Kobanê eylemlerine ilişkin olarak parti yönetimini eleştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24