AKP Genel Başkan Yardımcısı Aktay: Kobani'de trajedi yaşanmıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kobanê'de sivillerin kalmadığını ve ortada bir trajedi bulunmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Kobani'de sivil olmadığını, sivillerin Türkiye'ye geldiğini, ortada bir trajedi bulunmadığını, iki terörist örgütün savaştığını" söyledi.

BM Özel Temsilcisi De Mistura ise, yüzlerce kişinin hâlâ kentin içinde olduğunu, 10 bin ila 13 bin arasındaki kişinin de yakınlarda olduğunu belirterek, Türkiye'nin, IŞİD'e karşı kenti korumak isteyen gönüllülerin Suriye'ye geçişine izin vermesini istedi.