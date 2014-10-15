HDP'li Altan Tan: Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik, sokakta yakıp yıkmaları önleyebilirdik

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kobanê'de yaşanan IŞİD saldırılarını protesto etmek amacıyla ülke genelinde başlatılan eylemlere ilişkin olarak, "Biz sokağa çağrı yaparken özenli davranmalıydık. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplamalıydık. Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik" dedi. "Olaylar çığırından çıktığı anda da yapabileceklerimiz vardı" diyen Tan, "Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti başkanlarımız sokaklara inip taşkınlığa engel olabilirdi. Yağmalanan bir dükkânın önünde durabilirdik. Bankamatiğin önünde durabilirdik. Belki birincisinde o kitle bizi de ezer geçerdi ama ikincisinde dururdu. Bunu yapamıyorsak bırakmalıyız bu işi" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (15 Ekim 2014) Altan Tan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Yakıp yıkmaları önlemeliydik'

"HDP Milletvekili Tan, Kobani eylemleri için konuştu: "Biz sokağa çağrı yaparken özenli davranmalıydık. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplamalıydık. Keşke Bahçeli gibi yapabilseydik."

- Ama biz bu çağrıyı yaparken çok daha dikkatli, çok daha özenli davranmalıydık. Öncesini ve sonrasını yeterince hesaplamalıydık.

- Kitlemizi sokağa çağırırken bunun sonuçlarını düşünmeliydik. Demokratik sınırlarda durur mu, kontrol edebilir miyiz? Bunu düşünmeliydik.

- Olaylar çığırından çıktığı anda da yapabileceklerimiz vardı. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti başkanlarımız sokaklara inip taşkınlığa engel olabilirdi. Yağmalanan bir dükkânın önünde durabilirdik. Bankamatiğin önünde durabilirdik. Belki birincisinde o kitle bizi de ezer geçerdi ama ikincisinde dururdu. Bunu yapamıyorsak bırakmalıyız bu işi.

- Ben Devlet Bahçeli'nin siyasi fikirlerine katılmam. Ama onun son olaylardaki tavrı önemlidir. "Bizim partimizin amblemlerini, sloganlarını, işaretlerini kullanarak kimse sokağa çıkmasın" dedi. "Kim bizim amblemlerimizle, sloganlarımızla sokağa çıkıyorsa provokatördür, ajandır" dedi. Bizim de aynı tavrı sergilememiz gerekir.

- Banka şubelerini yağmalayarak, kuyumcu yağmalayarak eylem mi olur? Belediye otobüsü yakarak nereye varabiliriz ki?

KOBANİ ÖFKESİNİN BEŞ NEDENİ VAR

Altan Tan Kobani protestolarında ortaya çıkan büyük öfkeyi şu beş nedene bağlıyor:

* * *

- İKİ: Kürt sorununun çözümünün ısrarla ertelenmesinden kaynaklanan kandırılma ve oyalanma duygusu.

* * *

- DÖRT: Kobani'deki IŞİD saldırılarının günlerce naklen maç yayını gibi televizyonlardan verilmesi ve hiç kimsenin kolunu bile kıpırdatmaması.

* * *

ALTAN TAN'A GÖRE TARAFLARIN DURUMU

- KANDİL: Müzakerelerin neticeye ulaşacağına Öcalan kadar inanmıyor. Umutsuz. Umudu kalmamış durumda.

* * *

ÖCALAN MESAJLARINI NET OLARAK VEREMİYOR

"ÖCALAN'dan gelen mesajlar" konusunu açıyorum.

Altan Tan bu konuda da farklı ve çarpıcı bir değerlendirme yapıyor.

İşte söyledikleri:

* * *

- Öcalan'ın mesajlarını sağlıklı bir şekilde iletebilmesinin yolları bulunmalı.

KOBANİ GİBİ ESAD'A DA TEPKİ GÖSTERMELİYDİK

Hükümet çevrelerinden HDP'ye yöneltilen bir eleştiri var. Deniyor ki: "Şimdi Kobani için ayağa kalkıyorsunuz ama Esad şu kadar kişiyi öldürürken ayağa kalkmamıştınız, Gazze için ayağa kalkmamıştınız, Mısır için ayağa kalkmamıştınız." Ne diyorsunuz bu eleştiriye?

ALTAN TAN: Biz Kürtler olarak böyle yapmamalıyız. İnsanlık adına böyle yapmamalıyız. Ayrıca bizim Kürtler olarak kaderimiz Gazze'nin, Kahire'nin, Halepçe'nin kaderine bağlı.

* * *

Suriye'de Esad yönetimine karşı savaşmadı Kürtler.

HDP ŞU ÜÇ KESİMLE İLİŞKİSİNİ YARALAMIŞTIR

Altan Tan, "Cumhurbaşkanlığı seçimi"nde Selahattin Demirtaş'ın aldığı yaklaşık yüzde 10'luk destekle HDP'nin çok olumlu bir siyasi hava yakaladığını söyledi, ardından da ekledi:

"Ancak son olaylarda bu olumlu hava yaralanmıştır."

* * *

İşte Altan Tan'a göre son olaylar nedeniyle HDP'nin yaraladığı kesimler:

* * *

- İKİ: HÜDA PAR'a yönelik saldırılar ile HDP'nin KÜRT İSLAMİ ÇEVRELER ile olan yakınlaşması yaralandı.

GELİN KALKTI, KÖYÜ YAKTI

TÜRKİYE'nin Suriye politikasına bir Kürt atasözüyle yaklaşıyor Altan Tan.

İşte söyledikleri:

* * *

- Peki Suriye'de ne oldu? Şu oldu: Türkiye, Suriye'de silahlı mücadeleyi körükledi. "Üç ayda Şam'a gireriz" havası attılar. "Halep Valisi'ni

biz tayin edeceğiz" dediler. Suriye muhalefetini

terörize ettiler.

- Esad eli kanlı bir katildir. Bana göre de Esad gitmeli. Ama Esad'ı gönderme adına Türkiye'nin yaptığı yanlıştı.

KOBANİ'DE SAVAŞÇI SIKINTISI YOK

KÜRT Siyasi Hareketi'ne yönelik şöyle bir şey söyleniyor: "Madem ortalığı yakıp yıkacak kadar büyük bir enerjiniz var, bu enerjinizi neden IŞİD'e karşı kullanmıyorsunuz, neden gidip IŞİD'e karşı savaşmıyorsunuz?" Ne diyorsunuz buna?

ALTAN TAN: Silah yok. IŞİD'in elinde tanklar var, toplar var, füzeler var... Direnişçilerin elinde ise sadece "Kalaşnikof" var. Asimetrik bir savaş söz konusu.

* * *

Silaha ihtiyaç var yani.

<span style=""COLOR:" orangered"="">ALTAN TAN: Buradan gidecek insan orada yük olur. Oranın ihtiyacı silah...