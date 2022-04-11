AKP Gençlik Kolları Başkanı'ndan sahur eleştirilerine: Çalışıyoruz diye kuduruyorlar, kudurmaya devam edeceksiniz

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan , partisinin gençlik kollarının Ağrı'da düzenlediği sahur programının eleştiri konusu olmasının ardından, "Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum AK Gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AKP'li Mehmet Metiner'in de "Bu tür paylaşımlar partimize zarar veriyor" diyerek tepki gösterdiği sahur programı hakkındaki eleştiriler hakkında konuştu.

İnan şunları söyledi:

"Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum Ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek.

Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa."

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