AKP'li Ensarioğlu: Açlık grevlerinin son bulması için Öcalan'a temas şart

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 49. gününe giren açlık grevinin ölümler yaşanmadan, tutuklu ve hükümlülerin vücutlarında kalıcı hasar kalmadan son bulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Taraf gazetesine konuşan Ensarioğlu, yapacağı açıklama ile açlık grevlerini bitirmesi beklenen Abdullah Öcalan ile mutlaka temas kurulması gerektiğine dikkat çekerek “Artık eş başkanlar mı, başka avukatlar mı, ailesi mi gider İmralı’ya bilemiyorum” dedi.

'BDP sorumluluk almalı'

Açlık grevi başlatan KCK ve PKK’lı mahkûmların dile getirdiği taleplerin siyasi olduğunu hatırlatan Ensarioğlu, "Bu nedenle çözüm de siyasilere bırakılmalıdır. BDP daha güçlü mesaj vermeli. Bu eylemi kutsayan ifadelerden ziyade kendi sorumlulukları olan bir meseleyi ne cezaevindekilere ne dağdaki insanlara ne de sokaklara havale etmeli. Bu ölümlerin son bulmasında onların da mesajları önemli” diye konuştu.

'İmralı’ya gitmek istiyoruz'

Cezaevlerindeki açlık grevleri ve Öcalan üzerindeki tecrit konusunu Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile geçtiğimiz günlerde görüşen Diyalog ve Temas Grubu Sözcüsü, Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, “Ailesinin dışında bir hukukçu ekibin de İmralı’ya gitmesinde yarar var” dedi.

Bakan Ergin ile yaptıkları görüşmede, kendilerine özellikle anadilde savunma hakkını en kısa sürede Bakanlar Kurulu’na getireceklerini ve bu durumu düzelteceklerini söylediğini hatırlatan Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

“Bakan, Öcalan’ın ailesinin yasal süreler içerisinde ne zaman talep ederse görüşebileceğini bize de söylemişti. Bakanın bu çabasını olumlu buluyorum. Ancak Öcalan’la görüşmede farklı bir beklenti var. Salt aile ile görüşmenin ötesinde bir müzakere ve muhatap alınma sinyali beklentisi var. Zaten açlık grevine başlamalarındaki talep de bu yönde. Ailenin görüşmesi önemli, ancak biz bakanlıktan Temas Grubu olarak açlık grevlerinin bitirilmesinde Öcalan’ın etkili olabileceğini ve bu kapsamda da heyetten birkaç kişinin İmralı’ya gidebileceğini söyledik. Bakan, bunun değerlendirebileceğini bize iletti. Haber bekliyoruz. Bakanlığın aileye çağrısını olumlu buluyorum.”