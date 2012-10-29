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Cumhurbaşkanı Gül açlık grevlerinin bitmesi için çağrıda bulundu

Gül, 29 Ekim kutlamaları için de, 'Valiliklere kutlamalar coşkuyla yapılsın diye yazı göndermiştim' dedi

29 Ekim 2012 23:04

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Çankaya Köşkü'nde verilen 29 Ekim Resepsiyonu'nda cezaevlerindeki  açlık grevlerinin sonlandırılması için çağrıda bulunarak, "Açlık grevlerinin bitmesi izin çağrıda bulunmak istiyorum. Bunun çözüme katkısı olmaz... Her şeyin bir zamanı var" dedi. 

Cumhurbaşkanı Gül'ün o açıklamaları şöyle:
 
"Geçmişte bu tip hoş olmayan neticeler yaşanmıştı. Bunlara fırsat vermemek gerekir. Bu gün Türkiye'de her şey konuşuluyor. Eğer ifade özgürlüğü olmazsa İnsanlar başka şeylere başvurabilirler. Bugün Türkiye'de en aykırı fikirler, kalıplar konuşuluyor. Şiddet olmadığı takdirde her şeyi konuşarak ikna ederek büyük problemleri halledilebiliriz. 
 
 

'Her şeyin bir zamanı var'

 
 
"Açlık grevlerinin bitmesi izin çağrıda bulunmak istiyorum. Bunun çözüme katkısı olmaz Adalet Bakanın çalışmalarını takdir ediyorum, gayretli bir insan. Herkesin bir olması mutluluk verici. Her şeyin  bir zamanı var. Bu noktaya gelmekten çok mutluyum. Buradaki resimler tüm Türkiye'de moral kaynağı oluyor" 
 
 

'Valiliklere yazı gönderdim'

 
 
"Ulus'taki görüntüler arzu edilmeyen görüntüler. Valiliklere kutlamalar coşkuyla yapılsın diye yazı göndermiştim. Ancak yine de üzücü bazı şeyler oldu. Bayramda genel kurallar içinde kimseyi rahatsız  etmeden herkes bayramı kutlamalı.
 
Kılıçdaroğlu'na yanıt verirsem polemik olur. Ağustos'ta bu tür hoş olmayan şeyler olmuştu."
 

 

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