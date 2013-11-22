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AKP'de, dershanelerin kapanmasına karşı olan vekiller 'ikna edilecek'

Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, dershane düzenlemesinin bütçe maratonu sonrasında ya da Ocak ayı içinde çıkabileceğini söyledi

22 Kasım 2013 23:16

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP, dershane düzenlemesi konusunda adımlarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, önceki gün Grup Yönetim Kurulu üyelerine, taslakla ilgili kapamlı bir bilgilendirme yaptı. Milletvekilerinin sorularını tek tek yanıtladı.

Grup Yöneticileri, önümüzdeki günlerde, milletvekillerini bilgilendirecek. Düzenlemeye karşı çıkanlar ikna edilecek. Böylelikle, tasarının TBMM Genel Kurulu’ndan fire verilmeden çıkması sağlanacak.

AKP, dershane konusunda farklı sesler çıkmasını istemiyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dershanelerle ilgili düzenleme bütçeden sonra veya Ocak ayı içinde çıkabilir" dedi.

 

Farklı seslerin sayısını azaltma çabası

 

AKP Grup yönetimi, İdris Bal gibi birkaç milletvekiliyle başlayan farklı seslerin artmaması için önlem alıyor. Grup yöneticileri, öncelikli olarak bu düzenlemenin dershanelere kapatma olmadığını, dönüştürme projesi olduğu söylenecek. Öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğini anlatacak. Yoksul velilerin böyle bir dertten kurtulacağını söyleyecek.    

   

Elitaş: Düzenleme bize oy getirecek

 

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dershanelerle ilgili düzenlemenin 2014 yılı bütçe görüşmelerinden sonra veya Ocak ayı içinde çıkabileceğini belirterek, "Ben inanıyorum ki düzenleme bize oy getirecek" dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, MEB'in sona doğru yaklaşan bir çalışma içinde olduğunu, son hali verildiken sonra Başbakanlığa gönderileceğini, ardından TBMM'ye geleceğini söyledi.

"Bana göre Anayasaya aykırı değil. Biz dershaneleri kapatmıyoruz, dönüştürüyoruz" diyen Elitaş, "'Bize oy verirler mi, vermezler mi' kaygısıyla hareket etmedik. Ben inanıyorum ki bize oy getirecek. Dershanelerde çalışan 50 bin öğretmen var. Şu anda Türkiye'de dershaneye giden oranı, yüzde 15-20 arasında değişiyor. 6 milyon civarındaki insanın ancak yüzde 20'si dershanelerden faydalanma şansına sahip. Geriye kalan yüzde 80'i gidemiyor".

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