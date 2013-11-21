İki AKP'li vekil bayrak açtı: Dershaneler kapatılamaz

AKP'nin hukukçu milletvekillerinden Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın aksi yöndeki açıklamalarına rağmen dershanelerin kapatılmasının onaylanamayacağını açıkladı.

Zaman gazetesinden İbrahim Asalıoğlu'nun haberine göre, dershaneleri kapatacak bir kanun tasarısının Meclis’e gelmesi halinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, sözünün arkasında olduğunu söyledi.

Hukukçu vekil Akgün, “ 'Dershane açamazsın kardeşim, ben bunu kapatıyorum’ gibi bir yaklaşım hem bizim misyonumuza uygun değil, hem de Anayasa’ya aykırı. Kaldı ki böyle bir düzenleme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döner” dedi. Akgün, dershane meselesine ‘anayasal insan hak ve hürriyetleri’ açısından baktığını vurgulayarak, bunun bir ‘teşebbüs hürriyeti’ olduğunu kaydetti. İnsanların yasalara uygun olmak kaydıyla istediği işyerini veya istediği dershaneyi açabileceğini söyledi.

Eğitim sisteminin dershaneye ihtiyaç duyulmayacak hale getirildiği zaman zaten dershanelerin kapanacağını söyleyen Akgün, “Yasak koymakla, kapatmakla bu işler çözülmez. Eğer sizin eğitim sisteminde boşluklar, yetersizlikler varsa; yarın insanlar dershane kapanınca özel öğretmen arayacak. Daha masraflı olacak. Bu iş insanların rızasına bırakılmalı, isteyen göndersin istemeyen göndermesin. Meclis’e böyle bir düzenleme gelirse ‘hayır’ oyu vereceğim. Bu sözümün arkasındayım. Böyle bir kanunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak yarın herkesi ve bütün dershane kesimlerini tatmin edecek bir şey gelir, o ayrı bir şey. Ama şu haliyle, ‘kapatıyorum’ diyerek herhangi bir önlem alınmadan, geçiş sürecinde iyileştirici tedbirler olmadan böyle bir kanun gelirse hayır oyu vereceğim.” ifadelerini kullandı.

‘İmam hatipliyim, dershaneyle tıbbı kazandım’

AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ise Turgutlu İmam Hatip Lisesi’nden tıp fakültesini kazanmasını dershanelere borçlu olduğunu açıkladı. İki kızının da lise döneminde dershaneye gittiğini ve büyük fayda gördüğünü aktaran Yurttaş, etüt merkezleri ve okuma salonlarının ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin bir sığınağı ve çaresi olduğunu savundu.

Dershaneler konusunda yüzlerce telefon, mesaj ve e-mail aldığını anlatan Yurttaş, dershanelerin eğitim sisteminde süregelen olumsuzlukların sonucu olarak bir gereklilikten doğduğunu belirterek, “İyi amaçla kurulmuş bu kurumlara karşı bir tarafgirliğimiz söz konusu değildir. Kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan dershaneler büyük fonksiyonlar icra etmişlerdir. Öğretimin yanında eğitim, ilmin yanında irfan, talimin yanında terbiye verilmesi konusunda çalışmaları olmuştur” dedi.

Bugüne kadar hiçbir düzenlemeyi halka danışmadan hayata geçirmediklerini aktaran Yurttaş, dershaneler konusunun da "oldubittiye getirilmeyeceğini ve hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini" söyledi.