Dershane kavgası Twitter’da: #VazoKırıldıSıraAmpulde

Başbakan Erdoğan’ın Gülen cemaatini “karşı taraf” olarak nitelendirip, dershane tartışmalarıyla ilgili “Medya organlarıyla bize saldırmalarını yadırgıyoruz” demesi üzerine, “VazoKırıldıSıraAmpülde” Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Hükümetin, Gülen cemaati bünyesindeki kuruluşların sektörün yüzde 25’ini oluşturduğu dershanelerin kapatılmasıyla ilgili yasal bir düzenleme yapacağının gündeme gelmesinin ardından AKP çevreleri ile Gülen cemaati arasında patlak veren “dershane tartışması” sosyal medyada da geniş yer tutuyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ATV ve A Haber'in dünkü ortak yayınında katıldığı televizyon programında, dershane tartışmalarıyla ilgili olarak, “Biz Cemaat mensubu kardeşlerimizin ellerindeki medya organlarıyla bize saldırmalarını, hatta gerçeğe aykırı şekilde saldırmalarını yadırgıyoruz. Onların kullandığı dil gönül dili değil. Biz gönül dilimizi sürdüreceğiz. Karşı taraftan da gönül dilini kullanmasını istiyorum” ifadelerini kullanmasının ardından Twitter’daki dershane tartışması yeniden alevlendi.

Başbakan Erdoğan’ın Gülen cemaatiyle ilgili sözlerinin, AKP ile cemaat arasındaki ilişkiyi geri döndürülemez bir biçimde bozduğunu öne süren bazı Twitter kullanıcıları, AKP’nin logosundaki ampule gönderme yaparak, “VazoKırıldıSıraAmpülde” etiketini en çok konuşulanlar listesine taşıdı.

Twitter’da “#VazoKırıldıSıraAmpülde” etiketiyle atılan tweetlerden bazıları şöyle:

Önder Öztürk ‏@onderozturk2023

#BüyükUstaVazoyuKırma diyenlere not: #VazoKırıldıSıraAmpülde

aziz bahtiyar ‏@azizbahtiyar3

#VazoKırıldıSıraAmpülde bu kibir bu gurur tokatı hakediyor.

Mehmet Balcıoğlu ‏@BalcoluMehmet

Bir Millet Uyanıyor #VazoKırıldıSıraAmpülde Amin