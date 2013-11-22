'Başbakan dershaneler konusunda yanlış bilgilendiriliyor'

Özel Dershaneler Birliği (ÖZDEBİR) Başkanı Faruk Köprülü, "dersanelerin ihtiyaç olduğuna, devletin vereceği 2.500 TL yardımla öğrencinin özel okula gidemeyeceğine, üniversiteye hazırlanan mezun öğrencilerin mağdur olacağına, buralardaki öğretmenlerin okullara alınmasının atama bekleyen öğretmen adaylarına bütçe ayrılamazken mümkün olmadığına, tasarı hakkındaki çelişkili açıklamalara" dikkat çekti, "Başbakan'ın yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" dedi.

Dershanelerin kapatılması düzenlemesi ile ilgili olarak, 3000 dershane adına konuşan ÖZDEBİR Başkanı Köprülü şunları söyledi:

Başbakan yanlış bilgilendiriliyor

Başbakan Erdoğan'ın konu ile ilgili son açıklamalarına cevap veren Köprülü, Başbakan'ın yanlış bilgilendirildiğini düşündüklerini ifade etti. Köprülü, "Sayın başbakanımıza yanlış bilgiler ulaştırılmakta olduğunu düşünüyoruz. Bu güne kadar okuldaki müfredat dışında soru sorulduğunu bilmiyorum. Dershaneler okuldaki derslere yönelik ve bir üst kuruma hazırlamak şeklinde hizmet verir. Sınavların sorularını biz hazırlamıyoruz. Dershaneler test cambazlığı yapmaz. Okulda öğretilmeyen konuların dershanelerde işlenmesi söz konusu değil" dedi.

Görüş alma değil, ikna turuydu

Bakan Avcı'nın dershanelere yaptığı ziyaretin görüş alma niyeti taşımadığını ikna turu olduğunu belirten Köprülü, kendilerinin de görüşü alınarak düzenlemeye gidilmesinin gerekliliğini hatırlattı.

Kendilerini anlatmaya devam edeceklerini de vurgulayan Köprülü, dershanelerin kapatılması kararı alınması durumunda ticari bir kurum olarak yasal haklarını arayacaklarını söyledi. Köprülü, Nabi Avcı ile yaptıkları görüşmeye dair, "Bizlere somut olarak iletilmiş bir hazırlık raporu yok. Bu durumda çok net bir ifade vermek zor. Biz dernek temsilcileri olarak farklı zaman dilimleri içinde çağrıldık. Görüşmelerin içeriğine baktığımız zaman bize düşüncelerimiz soruldu. Zaman içinde görüşmelerin süreceği söylendi. Bülent Arınç'ın açıklamasında Başbakandan gelen talimatla tüm paydaşlarla görüşüleceği söylendi. Ancak Başbakan canlı yayında bu bir kaç önerimiz dışında bize geleceklerse biz yokuz dedi. Nabi Avcı , Başbakan ne dediyse o şekilde bir açıklama yaptı. Bir yandan paydaşlarla görüşüleceği söyleniyor bir yandan Başbakanın çizdiği çerçeve dışına çıkılmayacağını söylüyor. Bu konunun tarafları bir araya gelerek hepsinin görüşü alınarak hepsinin yararına olacak şekilde bir karar alınmasını istiyoruz. Nabi Avcı'nın İkna etme turları ile ülkeyi dolaşmasına gerek yoktur. Bizler 3000 derneği temsilen buradayız" dedi.

Köprülü'nün açıklamasından satır başları ise şöyle:

*Milli eğitimde çalışan 800 bin öğretmenle ilgili hiç bir zaman rencide edici ifadelerde bulunmadık.

*Milli Eğitim Bakanlığı bizlerin süreçle ilgili düşüncelerini almak üzere bir araya geldik ancak detayları görüşmüş değiliz

Özel okulların kontenjanı yüzde 40 boş

*Türkiye'deki Özel okullar yüzde 40 açıkla hizmet vermekteler. Ekonomik durumu müsait olmayan bir velimiz dershaneye gönderemiyorsa devletin vereceği 2.500 TL yardımla özel okula öğrencisini nasıl gönderecek. Özel okula gönderebilen veliye de bu yardımı yapmak ne anlam taşıyacak.

*Yapılan açıklamalar birbiri ile çelişiyor. Bize cezai müeyyidelerle ilgili bildirilmiş bir durum yok.

* Mevcut dershanelerin yüzde 75'inin özel okula dönüştürülmesi durumu daha önce görüşüldü ve özel okula dönmek ister misiniz diye soruldu.

*Dershaneci bazı arkadaşlarımız özel okullar ve üniversiteler açmıştır. Özel okula dönmek ister misiniz sorusuna şartları uygun olanlar evet cevabı verecektir.

*Bütün dershaneleri özel okullara dönüştürsek de dershanelere olan ihtiyaç devam ettiği sürece amacına ulaşmış olmayacak.

*Bakanlık yetkilileri bizleri bu süreçte davet etmeli ve somut önerilere kapalı olmadığımızı, alınacak tüm kararların hepimizi ilgilendiren bu kararın doğru ve yerinde bir karar olması için katkılarımızı sürdüreceğiz.

*Sayın Başbakanımızın açıklamaları biz ulusal dershanelerin sorunu gibi bir sorun değil. Eğitimciler olarak eğitimle ilgili doğru bildiklerimizi paylaştık.

*Dershanelerin bugünkü eğitim sistemiyle bir ihtiyaç olduğunu dershanelerin yıllardır devam eden kuruluşlar olduğu düşünürsek bu konu hepimizi ilgilendiriyor.

AİHM'ye kadar gideriz!

*Bu süreçte biz kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bütün bunlara rağmen bu konu yasalaşırsa bu koruluşlar sonuç olarak ticari kuruluşlardır. Bu süreç sonucunda yurt içinde her türlü hakkımızı arayacağız. Sonuç alamamamız durumunda AİHM'ye konuyu taşıyabiliriz.

*Kendimizi anlatmak konusunda gayretimiz devam edecek.

Atanamayan öğretmenler

* Başbakan bütçe meselesi nedeniyle açıktaki öğretmenlerin ataması yapılamıyor demişken dershanelerdeki öğretmenlerin atanması durumu mümkün görünmüyor.

Ücretler yüksek değil, rant kapısı değiliz

* Dershanelerde yüzde 3 ücretsiz öğrenci okutmamız gerekirken ortalama yüzde 10 öğrenci bedava okutuluyor. Ücretlerin yüksek olması sebebiyle velilerin okutamaması durumu söz konusu değildir.

* Dershaneler bir rant kapısı değil. Son dönemdeki rencide edici açıklamalar bizleri üzüyor. Velilerin ve öğrencilerin istekleri üzerine dershaneye başvuruluyor. Her öğrenci kendi arasında yarışa dahil olabilmek için başarılı öğrencilerde dershanelere gidiyor.

Mezunlar ne olacak?

* Mezun öğrenciler bir sonraki yıl hazırlanarak üniversiteye girebiliyor. Dershaneler kapatılırsa mezun öğrenciler yıldan yıla katlanarak artacaktır. Bu durum bile başlı başına dershanelerin kapatılmaması gerektiğini ortaya koyuyor.

* Bizler eğitimciyiz. Gayemiz öğrencileri eğitmek. Meydanlara inmek gibi bir yola başvurmayız. Ancak çeşitli yönlerden hakkımız arayacağız.