AKP'den "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" diyen İyi Partili vekile tepki

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un "Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" sözlerine "Kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" yanıtını verdi.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" şeklinde konuştu.

"Ahlaksız üsluba bakar mısınız?"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.