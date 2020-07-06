İyi Partili Cesur'dan Salda Gölü tepkisi: Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

Burdur'da konuşan İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” dedi.

İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti. Kongrede söz alan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu. İyi Partili Cesur; şöyle devam etti:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.."

AKP'li Muş tepki gösterdi

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."

İyi Partili Aylin Cesur, daha öncede şehit cenazesinde poz verdiği iddiasıyla eleştirilmişti.

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