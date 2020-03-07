Şehit cenazesinde poz verdiği iddiasıyla eleştirilen İyi Partili Aylin Cesur: İzansız biri değilim, edep de bilirim, iman da

Rejim güçlerinin saldırısı sonucunda 27 Şubat’ta İdlib'de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, memleketi Afyonkarahisar'daki cenaze törenine katılan İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, ‘Şehit cenazesinde poz verdi’ iddiası ve giydiği kıyafetle özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

29 Şubat’taki cenaze töreninden bu yana herhangi bir açıklama yapmayan Cesur, sessizliğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bozdu. Konuyla ilgili bir dizi mesaj yayınlayan Cesur, “5 gündür, Aziz Şehidimizin hatırasını, kederli ailesinin acısını ve milletimizin yasını gölgeleyen bir hadisenin öznesi olmaktan öncelikle çok üzgünüm” diyerek sözlerine başladı.

"Yüce Türk vicdanına arz ederim"

Olay günü, şehidin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresinden çıkarak Dinar'daki törene gittiğini ifade eden Cesur olayı şu sözlerle anlattı: "Gittiğimde Cemaat saf tutmuştu. Görevliden öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur.”

25 yıllık siyasi danışmanlık kariyeri olan bir milletvekili olduğunu hatırlatan Cesur, açıklamasında “Allah'a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Açıklamalarımı; Yüce Türk Milleti'nin vicdanına arz ederim” ifadelerine yer verdi.

"Şehit annesine sarılıp poz verdi" iddiası

Sosyal medya yapılan bazı paylaşımlara da yanıt veren Cesur şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesi ve cenazesi ile alakası olmayan, 2 hafta öncesine ait bu fotoğraflar, olayı çarpıtmak amaçlı ve kasıtlı olarak servis edildi.

Şehit annesine sarıldı ve poz verdi” diye servis ettikleri bu fotoğraf ise; 16 Şubat'ta yani olaydan 2 hafta önce Isparta Yalvaç’ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat'ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır.”