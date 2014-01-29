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AKP Çukurca İlçe Başkanı'nın aracını yaktılar

AKP Çukurca İlçe Başkanı Zeki Ertunç'un aracına molotof kokteyli atıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

29 Ocak 2014 00:47

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Zeki Ertunç'un park halindeki minibüsü kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atılarak yakıldı.
Olay, dün gece Çukurca İlçesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Ertunç'un evinin önüne park ettiği 27 TD 377 plakalı minibüsüne kimliği belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Alev alan araç, çevredekiler tarafından söndürüldü. Minibüsün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili polis çevrede delil topladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz gün AKP Van Büyükşehir adayı Osman Nuri Gülaçar önce pazar yerinde taşlı saldırıya uğramış, aynı gün akşam evine ses bombası atılmıştı. İstanbul'da ise MHP Esenyurt bürosu ile Şişli Belediyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. MHP Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıda Cengiz Akyıldız hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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