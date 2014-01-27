MHP'nin seçim bürosuna saldırı: 1 ölü 7 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün açılışı yapılan seçim irtibat bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda, basın danışmanı Cengiz Akyıldız kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 7 partilinin de yaralandığı olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

MHP Esenyurt İlçe Teşkilatı dün, Talatpaşa Mahallesi, Pazaryolu Caddesi’nde seçim irtibat bürosu açtı. Açılışa MHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan Adayı Halit Özer’in yanı sıra MHP İstanbul Büyükşehir Adayı Rasim Acar da katıldı. Saldırı, Rasim Acar’ın ayrılacağı sırada meydana geldi. İddialara göre açılıştan önce partililerle bir grup arasında el hareketi yapıldı, tartışma çıktı. Ardından karşı taraf partililere önce taşla saldırdı ardından tabancayla ateş açtı. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın basın danışmanı, “Yusufiyeli Cengiz” olarak bilinen Cengiz Akyıldız kalbinden vuruldu. Yedi partili de yaralandı. Cengiz Akyıldız ve diğer yaralılar partililerce Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmek istenen Akyıldız’ın kalbi, hastanenin kapısında bekleyen ambulansta durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan Akyıldız hastaneye geri taşındı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Terör değil asayiş şube bakıyor

Fırat Alkaç ve Özge Eğrikar'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, saldırganlardan birisini Ülkü Ocakları mensupları yakalayıp polise teslim ederken, güvenlik güçleri altı kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın “adi” olduğuna karar veren polis soruşturmayı asayiş ekiplerine bıraktı. Polis yetkilileri, seçim bürosu önünde bir kişiyle partililer arasında tartışma yaşandığını, bu kişinin bir süre sonra akrabalarıyla büroya dönüp saldırıyı gerçekleştirdiğinin belirlendiğini söyledi. Akyıldız’ın ölüm haberi kısa sürede partililer arasında yayıldı. Yüzlerce kişi Esenyurt Devlet Hastanesi’ne akın etti. Bir grup ülkücü, “Vur de vuralım. Öl de ölelim” sloganlarıyla Esenyurt’ta yürüdü. Polis, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’larla yoğun güvenlik önlemi aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan saldırıdan sonra Esenyurt Devlet Hastanesi’ne geldi. Adan, “Orada PKK’lılar var. Büromuzun açılışında adayımızın konuşması esnasında organize bir grup. Seçim irtibat bürosu açılırken tahrikler oluyor. Elleri silahlı, taşlı, bıçaklı bir grup, gelip ateş açıyor. Cengiz Akyıldız kalbinin üstünden tek kurşunla vuruluyor” dedi.

Tahriklere kapılmayın çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise açıklamasında şunları söyledi: “İstanbul teşkilatı ve MHP Genel Merkezi olarak olayı itidalle takip ediyoruz. Teyakkuz halindeyiz. Olayın arzu edilmeyen boyutlara ulaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu, açılım denilen sürecin geldiği noktadır. Başbakanın bu olayı ibretle takip etmesi gerekir. Bu kalleş saldırılar, aynı zamanda yolsuzluklarını örtbas etmeye ve MHP üzerinden gündemi değiştirmeye çalışanların ekmeğine yağ sürecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarını sokağa dökmeye çalışanların çabaları beyhudedir. Faillerin bir an önce bulunup yargı önüne çıkartılması için Başbakan ve AKP hükümetini göreve çağırıyoruz. Dava arkadaşlarımızı, parti teşkilatlarını ve Milliyetçi-Ülkücü gençleri maksatlı tahriklere kapılmadan sükûnet, vakar ve itidal içinde davranmaya çağırıyoruz.”

Saldırıda hayatını kaybeden MHP İstanbul Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız, partililerin çok sevdiği bir isimdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir çok ile yaptığı ziyaretlerde yer alan Akyıldız’ın bugün kaldırılacak cenazesine Bahçeli de katılacak. Olayın duyulması üzerine partililer hastaneye akın ederken polis ilçede geniş güvenlik önlemleri aldı.