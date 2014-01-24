Van'da taşlı saldırıya uğrayan AKP'li adayın evine ses bombası atıldı

AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar'a ait eve, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı.

Alınna bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Tarlabaşı 1. Sokakta bulunan Osman Nuri Gülaçar'a ait 3 katlı evin giriş katına, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı saldırı korku ve paniğe neden olurken, belediye başkan adayı Gülaçar'ın saldırı sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bomba imha uzmanlarının evin çevresinde yaptığı araştırmada da bir adet patlamamış ses bombası bulundu.

Olayın ardından AKP İl Başkanı Abdullah Aras ve bir grup partili ile eve gelen Gülaçar, saldırı esnasında evde bulunan yakınlarından bilgi aldı.

Saldırı sonrasında Gülaçar'a ait evin önünde toplanan bir grup AKP'li, Gülaçar lehine slogan atarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gülaçar'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

AKP Van İl Başkanı Abdullah Aras, "Çocukların bulunduğu bir eve ses bombası atılması çirkin bir hadisedir. Biz teşkilat birimleri olarak bu olayı lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.

AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülaçar da AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, saldırıya ilişkin detaylı açıklamayı yarın yapacağını ifade etti.

Taşlı saldırıya uğramıştı

Aynı gün daha erken saatlerde kent merkezinde seçim çalışması için esnafı ziyareti yapan AKP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Gülaçar, BDP 'li bir grubun protestosu ile karşılaşmıştı. Gülaçar, "Kimseden korkmuyoruz" diye konuşma yapınca, bu kez taşlı saldırıya uğramıştı. Polis ve korumaları havaya ateş açarak kalabalığı dağıtırken, Gülaçar da parti binasına alınarak korunmuştu.