Şişli Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Şişli Belediyesi'nin Esentepe'deki binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, belediye binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya silahla ateş edip kaçtı.

Saldırıda belediye binasının camları kırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.

Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, belediyeye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sarıgül, ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini söyledi.

'Demokrasi herkese lazım'

Esenyurt'ta bulunan MHP seçim bürosunun açılışındaki saldırıyı hatırlatan Sarıgül, "Bugün Şişli Belediyemize gece saat 23.00 sıralarında yapılan böylesine silahlı ateş etme olayı düşündürücüdür. Demokrasi bütün siyasi partilere lazımdır. Demokrasi olmazsa bizler olamayız. Ülkeyi yönetenler de ülkede muhalefet görevini yerine getirenler de hepimizin düşünmesi gereken; öncelikle demokrasiyi kurum ve kurallarla yaşatmaktır. Biz her zaman 'silahlar gitmeli ve barış gelmeli' diyoruz" diye konuştu.

'Açığa çıkmalı'

Herkesin kendi fikrini özgürce söylemesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Kaba kuvvete dayalı silahlı eylemlere dayanan olayların hiç kimseye kesinlikle faydası olmaz. Emniyet mensubu arkadaşlarımız, olayın başından beri duyarlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ben emniyet mensubu arkadaşlarımın bu olayı aydınlatacağına olan inancımı ve güvenimi tam olarak korumak istiyorum. Mutlaka kim olursa olsun bu olayın açığa çıkması lazım. Ve bu olayın mutlaka aydınlanması lazımdır" dedi.

'Kin ve nefretle işimiz olmayacak'

Sarıgül, herkese sağduyu çağrısı yaparak, "Biz kesinlikle seçim kampanyası esnasında, 'incinsen de incitme' felsefesini ön planda tutacağız. Kin ve nefretle kesinlikle işimiz olmayacak. Sevgi, barış ve hoşgörü ortamının kazanması, sandıklarda da demokrasinin kazanması en büyük arzumuzdur" yorumunda bulundu.

"Bu olay AK Parti belediyesine de yapılsa aynı tavrı koyarım" ifadesini kullanan Sarıgül, şunları söyledi: "Önemli olan demokrasinin, ülkenin kazanmasıdır. Bayrağımızda, toprağımızda bir tehlike varsa, yurttaşlarımız kendi arasında huzursuzsa, o zaman demokrasi tehlikeye düşer. Her zaman demokrasiyi korumamız lazım."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da belediye binasına uzun namlulu silahla saldırı olduğunu dile getirerek, olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi. Erdoğdu, saldırılara karşı bütün güçleriyle demokratik seçim için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.