AKP, 'Çözüm Komisyonu' içine ne yapacak?

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve BDP’nin oylarıyla 17 kişilik Araştırma Komisyonu kurulacak. BDP tek üyesi ile komisyonda çalışacak. CHP ve MHP’nin üye vermediği komisyonun çalışması için 9 kişinin olması yeterli. CHP kendi önerisini gelecek hafta önce Danışma Kurulu’na getirecek. Sonra Genel Kurul’a indirecek. BDP ise, ‘Kürt sorunu’, ‘Toplumsal Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma” komisyonu kurulması için iki adet araştırma önergesi verdi.

AKP’nin İmralı sürecini Meclis’e taşımak için ‘Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu’ kurulması önergesine dört siyasi partiden sadece BDP’den destek geldi. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, düzenlediği basın toplantısında, çözüm sürecine Meclis’in dâhil edilmesi açısından komisyonda yer alacaklarını ve üye vereceklerini söyledi. BDP, bugün ayrıca ‘Kürt sorunu’ ve ‘Toplumsal Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu’ kurulmasını öngören tekliflerini verdi. AKP’nin önergesini komisyondan geçirmeme gibi bir riski yok. Araştırma Komisyonu 17 kişiden oluşuyor. Bunun 10 üyesi iktidar üyelerinden oluşuyor. Yani, 10 isim belirleyecek. BDP de bir üye verecek. Komisyon 9 üye bile olsa çalışabiliyor. İktidar kanadından gün boyu CHP ve MHP’nin tutumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, üye vermeyeceklerini açıklayan CHP ve MHP’nin tutumunu, “Böylesi bir meselede 'komisyonda yokuz' demek, fevkalade yanlış bir yaklaşımdır'' diye yorumladı. Meclis'te gazetecilerin soruları üzerine Bozdağ, “Türkiye'nin 30 yılı aşkın devam eden en önemli sorunlarından birine dair araştırma komisyonu kurulması kadar normal bir şey olamaz'' dedi.

'Anayasaya aykırılık iddiası bahaneleri’

Araştırma komisyonlarının siyasi partilerin, milletvekillerinin söyleyebileceklerini ifade ettiği en demokratik ortam olduğunun altını çizen Bozdağ, ''Partilerin böylesi bir ortamda görüşlerini, önerilerini, çözüme dair kanaatlerini TBMM çatısı altında dile getirmesinden daha normal ne olabilir- Türkiye'nin en önemli sorunlarından biriyle ilgili kurulan komisyona üye vermeyecekler de hangi komisyona üye verecekler” dedi.

CHP'nin bu konuda daha önce farklı isimler altında çok sayıda araştırma komisyonu önergesi verdiğini anlatan Bozdağ, komisyon kurulacak olmasıyla CHP ve MHP'nin farklı yaklaşıma girdiğini söyledi. Komisyonun Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olduğu iddiaları hatırlatılan Bozdağ, ''(Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır) demek sadece kendi eylemlerine bahane üretmekten başka bir şey değildir. Anayasa ve İçtüzüğün amir hükümlerine uygun hazırlanmış ve o çerçevede verilmiş araştırma önergesidir. Gerekçesinde neler amaçlandığı açık ve net bir şekilde yazıyor'' şeklinde konuştu.

‘Üye dağılımı iç tüzük’e göre belirleniyor’

Bozdağ, araştırma komisyonunda üye dağılımının İçtüzüğe göre belirlendiğini belirterek, ''TBMM'de hangi araştırma komisyonu eşit üyeyle kurulmuş. Var mı böyle bir örnek'' diye sordu. Siyasi partilerin temsil oranı ve milletvekili sayısına göre araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarında temsil edildiğinin altını çizen Bozdağ, önergesi verilen komisyon için de aynı kuralın geçerli olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, Meclis Başkanı başkanlığında Toplumsal Mutabakat Komisyonu önerdiğinin ifade edilmesi üzerine Bozdağ, ''Ben ne dediklerini şaşırdım. Sezgin Tanrıkulu'nun gerçekleri araştırma komisyonu önergesi var. Adı başka, farklılıklar var ama sonuç itibariyle benzer konu. O zaman CHP onu ne yapacak- İmza atmışlar altına'' diye konuştu. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da uzun süredir Meclis'te komisyon kurulmasını istediğini, CHP'nin araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin onlarca önergesinin bulunduğunu ifade etti.

CHP’nin Anayasa’nın 98. Maddesine aykırılık iddiası

CHP, AKP'nin, "Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu"nda yer almayacak. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “İçtüzüğe aykırı olarak İçtüzüğün ve Anayasanın tarif etmediği bir komisyonda CHP yer almayacaktır. PKK'lıların sınır dışına çekilmesini izlemek, değerlendirmek TBMM'nin görevi değildir” dedi.

Hamzaçebi, “Biz kendi önerimizi de TBMM Danışma Kurulu'na getireceğiz, orada kabul görmemesi halinde Genel Kurula getireceğiz. Birleştirme talebinde bulunabilirler. Bizim önerdiğimiz başlıkta komisyon kurulur ise biz bu komisyonda tabii ki yer alırız. Ama kendilerinin niyet ettiği şekilde çözüm sürecini değerlendirme niyetiyle kurulacak olan bir araştırma komisyonunda CHP Grubu yer almayacaktır" dedi.

Hamzaçebi, “İktidar partisi İçtüzüğe aykırı olan önergesini bir kenara bıraksın, gelin hep beraber CHP'nin önergesini gündeme alalım ve TBMM'de bir Meclis araştırma komisyonu kuralım" dedi.

‘Hamzaçebi’nin anayasa aykırılık iddiası 98. Madde iddiası’

Anayasa’nın 98. Maddesi Araştırma Komisyonlarının kurulma gerekçesini hükme bağlıyor. İlgili madde şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya Bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir”.

‘Hükümete bağlı ‘akil insanlar komisyonu’ olmaz

Hamzaçebi, hükümete bağlı ‘akil insanlar’ olmayacağına dikkat çekiyor. CHP; AKP’yi önerilerine destek vermeye çağırdı.

"İktidar partisinin önerdiği komisyona üye verecek misiniz?" sorusuna Hamzaçebi, "Biz kendi önerimizi de TBMM Danışma Kurulu'na getireceğiz, orada kabul görmemesi halinde Genel Kurula getireceğiz. İçtüzüğe aykırı olarak İçtüzüğün ve Anayasanın tarif etmediği bir komisyonda CHP yer almayacaktır. İktidar partisinin önerisi İçtüzüğe uygun değildir" yanıtını verdi.‘BDP’den iki ayrı araştırma önergesi’

AKP’nin dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde Kürt sorunu yerine ‘Terör sorunu’ denmesi BDP’de rahatsızlık yarattı. BDP bugün iki ayrı önerge hazırlayarak Meclis Başkanlığı’na verdi. BDP, “Toplumsal Yüzleşme ve Hakikatlerin Araştırılması” ve Kürt sorunu komisyonu kurulmasını istiyor.

'MHP: Komisyona destek vermeyeceğiz'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Meclis'te kurulması planlanan ''Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu'na'' destek ve üye vermeyeceklerini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Oslo ile ilgili açıklayıcı bilgi vermediğini söyleyen Vural şöyle dedi: “Bu görüşmeler hakkında milleti doğrudan bilgi sahibi yapmaktan kaçınanlar, Oslo ve İmralı süreçlerini TBMM'ye onaylatmak istemektedir. Meclis Araştırmasıyla, Meclis'in sürecin parçası haline getirilmesi amaçlanmaktadır, çözülme süreci meşrulaştırılmak istenmektedir. Çözülme pazarlıkları Başbakan tarafından yürütülmüştür. Bu süreçte ele alınan hususların Anayasa ve yasalara aykırı teşkil ettiği açıktır. Araştırma önergesi, terörle müzakerenin meşrulaştırılması ve taleplerin TBMM iradesine dönüştürülmesi için kılıftır, minareyi çalanlar şimdi kılıf oluşturuyor”