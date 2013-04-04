CHP ve MHP'den çözüm komisyonuna destek yok

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP ve MHP, çözüm süreciyle ilgili AKP'nin Meclis'te oluşturulmasını önerdiği komisyona üye vermeyeceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP’nin “ Çözüm Sürecini Değerlendirme” Komisyonu kurulmasını öngören düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıkladı. Hamzaçebi, AKP’nin önerisinin Anayasa ve iç tüzük’e aykırı olduğunu bildirdi. CHP, Kürt sorununun çözümü için daha önce gündeme taşıdığı “ Toplumsal Barışı Sağlama” Komisyonu” önerisini getirecek. Öneri, gelecek hafta, Danışma Kurulu’na daha sonra Genel Kurul’a indirilecek.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, düzenlediği basın toplantısında “ Terörü sadece güvenlik meselesi olarak görmek yanlış ve yanılmış oluruz” dedi. Hamzaçebi, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Kürt sorunun çözümü için geçtiğimiz yıl sundukları çözüm paketini hatırlattı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu benzeri komisyon önerisinde bulunduklarına dikkat çekti.

AKP’nin, “ Çözüm sürecini Değerlendirme” Komisyonunun, Anayasa ve iç tüzük’te tarif edilen kriterlere uygun olmadığını söyleyen Hamzaçebi, “ Anayasa ve iç tüzük’e aykırılık var. Meclis araştırma komisyonu, toplumsal hayatı ilgilendiren bilgi amaçlı bir komisyondur. İktidar, çözüm sürecini değerlendirme komisyonun önergesi vermiştir”.

Hamzaçebi, “PKK’lıların sınır dışına çekilmesini izlemek değerlendirmek Meclis’in görevi değildir” dedi.

Başbakanın bu süreçte Meclis’in dışarıda kalma ı yönündeki açıklamalarına ilişkin sorulara Hamzaçebi, “ Sayın başbakan gücünü kaybetmiştir bu konuda. Başbakanın güçlü olmasını isteriz kendisiyle çelişen bir başbakan güç kaybeder”.