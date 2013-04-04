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Politika

CHP ve MHP'den çözüm komisyonuna destek yok

CHP ve MHP, AKP'nin çözüm sürecine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'na üye vermeyecek. BDP ise Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu için önerge verdi

04 Nisan 2013 16:10

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP ve MHP, çözüm süreciyle ilgili AKP'nin Meclis'te oluşturulmasını önerdiği komisyona üye vermeyeceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, AKP’nin “ Çözüm Sürecini Değerlendirme” Komisyonu kurulmasını öngören düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıkladı.  Hamzaçebi,  AKP’nin önerisinin Anayasa ve iç tüzük’e aykırı olduğunu bildirdi. CHP, Kürt sorununun çözümü için daha önce gündeme taşıdığı “  Toplumsal Barışı Sağlama” Komisyonu” önerisini getirecek. Öneri,  gelecek hafta,  Danışma Kurulu’na daha sonra Genel Kurul’a indirilecek.

 CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, düzenlediği basın toplantısında  “ Terörü sadece güvenlik meselesi olarak görmek yanlış ve yanılmış oluruz”  dedi.  Hamzaçebi,  Başbakan Tayyip Erdoğan’a,  Kürt sorunun çözümü için geçtiğimiz yıl sundukları çözüm paketini hatırlattı. Anayasa  Uzlaşma Komisyonu benzeri  komisyon  önerisinde bulunduklarına dikkat çekti.

AKP’nin, “ Çözüm sürecini Değerlendirme” Komisyonunun,  Anayasa ve iç tüzük’te tarif edilen kriterlere uygun olmadığını söyleyen Hamzaçebi, “  Anayasa ve iç tüzük’e aykırılık  var.  Meclis  araştırma komisyonu, toplumsal hayatı  ilgilendiren  bilgi amaçlı bir  komisyondur.  İktidar,  çözüm sürecini değerlendirme komisyonun önergesi vermiştir”.

Hamzaçebi, “PKK’lıların sınır dışına çekilmesini izlemek değerlendirmek  Meclis’in görevi değildir” dedi. 

Başbakanın bu süreçte  Meclis’in  dışarıda kalma ı yönündeki açıklamalarına ilişkin  sorulara  Hamzaçebi, “ Sayın başbakan gücünü kaybetmiştir bu konuda. Başbakanın güçlü olmasını isteriz kendisiyle çelişen bir başbakan güç kaybeder”.

 

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