AKP, çözüm komisyonu için birinci Meclis'i örnek gösterdi

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP TBMM'de siyasi partilerin de katkı sağlaması amacıyla Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu kurulması için Meclis Araştırması için önerge verdi. Önergede, Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında atıfta bulunduğu 1921 Anayasası'na bir kez daha vurgu yapılarak, “Çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin temel hedefi; 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken tasavvur edilen, tahayyül edilen büyük Türkiye idealidir” denildi.

Konuya ilişkin TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclisin de sürece dahil olması, diğer siyasi partilerin sürece katkı sağlaması amacıyla komisyon kurulması için teklif verdiklerini ifade etti. Basın toplantısında soru almayan Ünal, "Ülkemizde yaşanan terör sorunun çözümüne yönelik sürecin bütün boyutlarıyla değerlendirilmesi, bu konuda yüce Meclisin ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla" komisyonun kurulduğunu söyledi.

AKP hükümetinin terörün sonlandırılması, akan kanın durdurulması için bir çözüm süreci yürüttüğünü hatırlatan Ünal, "Bu süreç şeffaf ve toplumun önünde yürütülmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi Meclis Araştırması açılması için önerge veriyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin zaman zaman muhtıra, sağ-sol kavgası ve darbelere karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ünal, "Bugün artık terörün varlığı üzerine, çatışma kültürü üzerine inşa edilmiş bir anlayış, miadını doldurmuştur. Bugün Türkiye'nin en yakıcı sorunu haline gelen terör sorununun çözümüne yönelik önemli bir süreç yürütülmektedir. Tüm bu adımlar esasen Türkiye'de özgürlükçü demokratik bir düzenin yerleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi, zenginleştirilmesi ve korunmasına yönelik önemli adımlardır" dedi.

Basın toplantısının ardından dağıtılan Meclis Araştırma Önergesi'nde şu gerekçelere yer verildi:

"Birlikte yaşama tasavvuru ile kurulan ortak bir tarihe, ortak bir geleneğe ve kader birliğine sahip unsurların bütününden müteşekkil Türkiye Cumhuriyeti Devleti; zaman zaman darbelerle, muhtıralarla, sağ-sol kavgalarıyla ve son 30 yıldan beri de terör olaylarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bütün bunların sonucu olarak ülkemiz ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük kayıplara uğramış, demokrasisi ciddi zararlar görmüştür.

Bugün artık terörün varlığı üzerine, çatışma kültürü üzerine inşa edilmiş bir anlayış, miadını tamamen doldurmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizde demokratikleşme sürecini kesintiye uğratan antidemokratik uygulamalara karşı son yıllarda önemli adımlar atılmış, bu çerçeve de darbelerle yüzleşme ortamı oluşturulmuş, TBMM çatısı altında bütün siyasi parti temsilcilerimizin katılımıyla kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi komisyonlarla demokratikleşme adımları hızlandırılmıştır. Ayrıca hükümetin 2009 yılından itibaren yürüttüğü bir demokratikleşme ve Türkiye'nin başta terör sorunu olmak üzere kronik hale gelen sorunlarının çözümüne yönelik ciddi adımlar atılmıştır.

Bugün Türkiye'nin en yakıcı sorunu haline gelen terör sorununun çözümüne yönelik önemli bir süreç yürütülmektedir. Çözüm süreci adı verilen bu yeni süreç daha güçlü, daha demokratik, daha özgür, daha huzurlu bir Türkiye hedefinin ileri bir adımıdır. Bu çerçevede, değişik toplum kesimlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görüş ve katkılarını alabilmek için Akil İnsanlar Heyeti de oluşturulmaktadır. Tüm bu adımlar esasen Türkiye'de özgürlükçü demokratik bir düzenin yerleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi, zenginleştirilmesi ve korunmasına yönelik önemli adımlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik bir temelde, insan onuruna dayalı, çok sesliliği, açık fikirliliği ve hoşgörüyü güvence altına alarak, özgür ve eşit bir yaşama alanı oluşturmak durumundadır. Bu temel anlayışa hizmet amacıyla yürütülen ve çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin temel hedefi; 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken tasavvur edilen, tahayyül edilen büyük Türkiye idealidir.

Bu önerge ile, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak, Yüce Meclisin ve bütün siyasi partilerin çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerinin ve tekliflerinin alınması hedeflenmektedir. Böylece, hem TBMM'nin süreçle sağlıklı şekilde irtibatı kurulabilecek, hem de komisyonun yapacağı kapsamlı çalışmalarla Meclisin ve siyasi partilerimizin görüş, eleştiri, teklif veya çözüme katkıları alınabilecektir."