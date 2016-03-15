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AKP, CHP ve MHP'den ortak bildiri: Saldırının arkasında Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik tarihi emeller var

Ankara'daki terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetmişti

15 Mart 2016 17:19

AKP, CHP ve MHP teröre karşı ortak deklerasyon yayımladı. Deklarasyonda "Terör saldırılarının arkasında, Türk milletinin birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne yönelik tarihi emeller vardır" dendi.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural imzasıyla yayımlanan bildiride, "Teröre karşı sergilenen kararlılığa tercüman olmanın ve müşterek acıyı paylaşmanın her türlü siyasi ve ideolojik aidiyetten daha önemli olduğunu ifade ediyoruz"  vurgusu yapıldı.

HDP ise üç partinin ortak yayımladığı bildiriye katılmadı.

AKP, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinin tam metni şöyle:

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