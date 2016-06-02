AKP, CHP ve MHP'den ortak bildiri: Asılsız Ermeni iddialarını esas alan kararı şiddetle kınıyoruz

AKP, CHP ve MHP, Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarı oy çokluğuyla kabul etmesine karşın ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, kararın tarihi ve hukuki geçerliliği yok ifadeleri kullanıldı. Bildiriye, HDP imza atmadı.

TBMM'de bulunan tüm grupların imzasını taşımayan bildirilerin Başkanlık Divanı'nda okutulamadığını belirten Hamzaçebi, açıklamada imzası bulunan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a söz verdi.

Açıklamanın tam metni

Üç grup başkanvekili tarafından ayrı ayrı kürsüde okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya Federal Meclisi’nin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan tehcirle ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Yüce Türk milletinin temsilcisi olan bizler kabul etmiyor, esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bu adaletsiz ve mesnetsiz kararın kabulü, milletimizde derin bir infiale yol açmıştır.

Almanya Federal Meclisinin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan tehcirle ilgili tek taraflı, seçici ve asılsız Ermeni iddialarını esas alan kararının tarihi ve hukuki geçerliliği yoktur.

Almanya Federal Meclisi bu kararıyla kendini tarihçilerin ve uluslararası mahkemelerin yerine koyarak tarih yazmak ve soykırım gibi ciddi bir suç hakkında hüküm vermekle, hem insan haklarını hem adaleti hem de tarih ve hukuku hiçe saymıştır.

Bu tarihe, geleceğe karşı hata olan karar, Türkiye ve Almanya ilişkilerini mutlaka etkileyecek, aradaki dostluk köprülerine zarar verecektir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni gerekli tedbir ve kararları almaya davet ederken, kadim menfaatlerimizi haleldar edecek girişimler karşısında TBMM'de her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ederiz.

Bizler bugüne kadar bazı ülkelerin parlamentolarında kabul edilen, 1915 olayları hakkındaki asılsız soykırım iddialarını meşrulaştırmayı içeren karar, açıklama ve yasalar ile bundan böyle girişilebilecek benzeri tasarrufları tarihi gerçeklerin ve uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğümüzü, tanımadığımızı ve hiçbir zaman tanımayacağımızı güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."

Üç grup başkanvekili de partilerinin milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.