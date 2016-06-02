'Soykırım' tasarısının kabul edilmesinin ardından Merkel: Türkiye ile ilişkilerimiz güçlüdür

Alman Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel "Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri güçlüdür" açıklaması geldi.

Başbakan Yıldırım'dan ilk tepki

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya'da kabul edilen bu karar hatalı bir karardır. Bizim geçmişizde yüz kızartacak hiçbir olauy yoktur. Bu asla ve asla Türkiye'nin kabul edeceği bir karar değildir." dedi.

'Soykırım' tasarısının kabul edilmesinin ardından da Türkiye, Almanya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, kararın "yok hükmünde olduğunu" kaydederek, Twitter'da şunları yazdı:

"Almanya Parlamentosu'nun 'çarpıtılmış ve mesnetsiz' bir takım iddiaları 'soykırım' olarak kabullenmesi tarihi bir hatadır. Almanya Parlamentosu'nun bu tasarıyı kabul etmesi Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ilişkisine yakışan bir karar değildir. Türkiye için bu karar yok hükmündedir. Bu mesele siyasetçilerin ya da parlamentoların değil, bilim adamlarının ve tarihçilerin neticeye kavuşturması gereken bir meseledir."

AKP Sözcüsü Yasin Aktay da, söz konusu tasarının Alman vekiller tarafından kabul edilmesinin Berlin ile Ankara arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.