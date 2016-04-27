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"AKP anayasanın ikinci maddesindeki 'Atatürk milliyetçiliğine bağlı' ifadesini kaldırmak istiyor"

TBMM Başkanı'nın laiklikle ilgili sözlerinden sonra başlayan tartışma sürüyor

27 Nisan 2016 10:41

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik yeni anayasada olmamalıdır” sözüne karşın AKP, yeni anayasa çalışmalarında bu konunun tartışma konusu bile olmadığını, anayasanın 2. maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” biçiminde düzenleneceğini açıkladı. Laiklik tartışmasıyla anayasaya göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk 3 maddeyi “laikliğe karşı ilk 3 madde” stratejisiyle değiştirmeyi planlayan AKP, cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddedeki “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” ifadesini kaldırmak istiyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Şentop, anayasanın 2. maddesiyle ilgili olarak 2012 yılı önerilerindeki düzenlemenin “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” biçiminde olduğunu söyledi. Şentop, “Biz laiklik ilkesinin metinden çıkarılıp çıkarılmamasını tartışmış bile değiliz. Sunduğumuz önceki metinlerde de var, şimdi hazırlanacak metinde de olacak” dedi.

Anayasa’nın ilk 3. maddesiyle ilgili olarak 4. maddede “Anayasanın 1. maddesindeki devletinin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesindeki hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” hükmü yer alıyor. AKP’nin laiklik tartışmaları üzerinden “değiştirilemeyecek hükümler” tartışmasını geri plana atarak “Laikliğe dokunmayalım, ama ilk 3 maddeyi değiştirelim” stratejisi izlediği belirtiliyor.

AKP, ilk 3 maddede yapmayı planladığı değişiklikle “Cumhuriyetin niteliklerini” düzenleyen 2. maddeki “Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan” ifadesini kaldırmak istiyor. Anayasanın başlangıç bölümündeki “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılap ve ilkeleri” ifadelerinin de AKP’nin yazacağı başlangıç bölümünde yer almayacağı belirtiliyor. AKP, 3. maddedeki “Dili Türkçedir” ifadesini de “Resmi dili Türkçedir” olarak değiştirmek istiyor.

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