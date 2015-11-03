AKP 59 yeni milletvekilinin 37'sini MHP, 18'ini HDP ve 4'ünü CHP'den aldı

1 Kasım Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 7 Haziran seçimlerinde 13 yıllık tek parti iktidarı sona eren AKP, Meclis'teki sandalye sayısını 59 artırarak 258'den 317'ya yükseltti. AKP, HDP'den 18, MHP'den 37, CHP'den ise 4 milletvekilliği aldı.

Hürriyet'te yer alan ve yurt dışı oyların yüzde 86'sı ile genel oyların yüzde 99'u esas alınarak derlenen habere göre, 7 Haziran'daki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy alan AKP, oy oranını 8,51 puan artırarak yüzde 49,38'ye çıkardı. Böylece AKP, milletvekili sayısını 58 artırarak 258'den 317'ye yükseltti.

Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde oy oranını yükselten AKP'nin milletvekili sayısını en fazla artırdığı il İstanbul oldu. AKP, İstanbul 1. ve 2. bölgelerde 2'şer, 3. bölgede 3 olmak üzere toplam 7 yeni milletvekilliği aldı. İstanbul genelinden bir önceki seçimde 39 milletvekilliği bulunan AKP'nin bu seçimdeki milletvekili sayısı 46'ya yükseldi. AKP, Ankara'daki milletvekili sayısını 15'ten 16'ya çıkarırken, İzmir'deki 8 sandalyesini de korudu.

AKP, 78 ilden milletvekili çıkardı

Yurt genelindeki 48 ilde milletvekili sayısını artıran AKP'nin, yeni dönemde parlamentoda 78 ilden temsilcisi bulunacak. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, AKP sadece Hakkari, Şırnak, Tunceli'den milletvekilliği kazanamadı; 7 Haziran'da milletvekili çıkaramadığı Ağrı ve Iğdır'dan ise birer sandalye aldı.

7 Haziran seçimleri ile karşılaştırıldığında, 21 sandalye kaybeden HDP'nin milletvekilliklerinin büyük bölümü AKP'ye geçti. AKP, HDP'den Adana, Ağrı, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kocaeli, Mardin, Van'dan birer, Şanlıurfa'dan 2, İstanbul genelinden ise 4 milletvekilliği kazandı. Böylece, HDP'den AKP'ye geçen milletvekili sayısı 18 oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 7'şer yeni milletvekilliği kazanan AKP'nin bu bölgelerdeki milletvekili sayısı 14 arttı.

4 milletvekilini AKP'ye kaptıran CHP,

MHP ve HDP'den 3'er milletvekili aldı

Bir önceki seçimlerde yüzde 24,95 oy alarak ikinci parti olan CHP'nin bu seçimdeki oy oranı, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 25,43 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre, yeniden ikinci parti olan CHP'nin milletvekili sayısı 2 artarak, 132'den 134'e çıktı. CHP, AKP'ye kaybettiği 4 milletvekiline karşılık MHP ve HDP'den 3'er milletvekilliği kazandı.

MHP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 16,29 olan oy oranını, 11,95'e düşürdü. Seçimlerin ardından 40 milletvekilliği kazanan MHP, bir önceki seçimlere göre 38 seçim bölgesinde 40 milletvekilliği kaybetti. MHP'nin kaybettiği milletvekilliklerinin 37'si AKP'ye geçti.

Oy oranı yüzde 13,12'den yüzde 10,67'ye gerileyen HDP'nin milletvekili sayısı 80'den 59'a düştü. HDP 19 seçim bölgesinde 21 milletvekili kaybetti. Söz konusu 21 sandalyenin 18'i AKP'nin oldu.