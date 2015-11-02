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Politika

1 Kasım seçimleri: 24 gazeteci ve yazar meclise girdi

AKP’den 14, CHP’den 6, HDP’den 4 gazeteci ve yazar

02 Kasım 2015 20:45

1 Kasım seçimlerinde meclise girmeye hak kazanlar arasında basın ve edebiyat dünyasından isimler de bulunuyor. 24 gazeteci ve yazar 1 Kasım seçimlerinde meclise girmeye hak kazandı. AKP, CHP ve HDP’nin meclise gönderdiği gazeteci ve yazarlardan 23’ü erkek biri kadın. MHP’den aday gösterilen 8 gazeteci ve yazar ise meclise giremedi.  

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, 12’ü AKP’den, 6’sı CHP’den, 4’ü HDP’den olmak üzere 24 gazeteci ve yazar 26. Dönem milletvekili olarak TBMM’ye girdi. TBMM’ye seçilen medya mensubu vekillerin yedisi İstanbul’dan, dördü İzmir’den, üçü Ankara’dan olmak üzere  Mardin ve  Eskişehir’den ikişer,  Kars, Erzurum, Adana, Isparta, Gaziantep ve  Siirt'ten.

Meclise 3 partiden giren gazeteci ve yazarların isimleri şöyle:

 

CHP:

 

Utku Çakırözen, Eskişehir

Barış Yarkadaş, İstanbul 1. bölge

Enis Berberoğlu, İstanbul 2. bölge

Eren Erdem, İstanbul 3. bölge

Tuncay Özkan, İzmir 1. bölge

Mustafa Balbay, İzmir 2. bölge

 

AKP:

 

Aydın Ünal, Ankara 2. bölge

Şamil Tayyar, Antep

İsmet Uçma, İstanbul 1. bölge

Markar Eseyan, İstanbul 2. bölge

Tülay Kaynarca, İstanbul 3. bölge

Mehmet Metiner, İstanbul 3. bölge

Hüseyin Kocabıyık, İzmir 1. bölge

Talip Küçükcan, Adana

Yalçın Akdoğan Ankara 1. bölge

İbrahim Aydemir, Erzurum

Nabi Avcı, Eskişehir

Sait Yüce, Isparta

Orhan Miroğlu, Mardin

Yasin Aktay, Siirt

 

HDP:

 

Sırrı Süreyya Önder, Ankara 1. bölge

Ertuğrul Kürkçü, İzmir 1. bölge

Mithat Sancar, Mardin

Ayhan Bilgen, Kars

 

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