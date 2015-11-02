1 Kasım seçimleri: 24 gazeteci ve yazar meclise girdi

1 Kasım seçimlerinde meclise girmeye hak kazanlar arasında basın ve edebiyat dünyasından isimler de bulunuyor. 24 gazeteci ve yazar 1 Kasım seçimlerinde meclise girmeye hak kazandı. AKP, CHP ve HDP’nin meclise gönderdiği gazeteci ve yazarlardan 23’ü erkek biri kadın. MHP’den aday gösterilen 8 gazeteci ve yazar ise meclise giremedi.
Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, 12’ü AKP’den, 6’sı CHP’den, 4’ü HDP’den olmak üzere 24 gazeteci ve yazar 26. Dönem milletvekili olarak TBMM’ye girdi. TBMM’ye seçilen medya mensubu vekillerin yedisi İstanbul’dan, dördü İzmir’den, üçü Ankara’dan olmak üzere Mardin ve Eskişehir’den ikişer, Kars, Erzurum, Adana, Isparta, Gaziantep ve Siirt'ten.
Meclise 3 partiden giren gazeteci ve yazarların isimleri şöyle:
CHP:
Utku Çakırözen, Eskişehir
Barış Yarkadaş, İstanbul 1. bölge
Enis Berberoğlu, İstanbul 2. bölge
Eren Erdem, İstanbul 3. bölge
Tuncay Özkan, İzmir 1. bölge
Mustafa Balbay, İzmir 2. bölge
AKP:
Aydın Ünal, Ankara 2. bölge
Şamil Tayyar, Antep
İsmet Uçma, İstanbul 1. bölge
Markar Eseyan, İstanbul 2. bölge
Tülay Kaynarca, İstanbul 3. bölge
Mehmet Metiner, İstanbul 3. bölge
Hüseyin Kocabıyık, İzmir 1. bölge
Talip Küçükcan, Adana
Yalçın Akdoğan Ankara 1. bölge
İbrahim Aydemir, Erzurum
Nabi Avcı, Eskişehir
Sait Yüce, Isparta
Orhan Miroğlu, Mardin
Yasin Aktay, Siirt
HDP:
Sırrı Süreyya Önder, Ankara 1. bölge
Ertuğrul Kürkçü, İzmir 1. bölge
Mithat Sancar, Mardin
Ayhan Bilgen, Kars