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Çevre

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli bugün atılıyor

Temel atma töreni nedeniyle, nükleer karşıtı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor

14 Nisan 2015 03:37

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında, Akkuyu Nükleer Deniz Yapıları’nın temeli bugün Mersin’in Gülnar İlçesi’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katılacağı törenle atılacak.

Çevreye vereceği tahribat ve güvenlik endişeleri nedeniyle eleştirilen santral için bugün saat 12.30’da gerçekleştirilecek olan temel atma törenine Bakan Yıldız’ın yanı sıra Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom Genel Müdürü Sergey Kiriyenko, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov ve diğer üst düzey yetkililer katılacak. 20 milyar doların üzerinde bir yatırım öngörülen ve inşaatında yaklaşık 8 milyar dolarlık iş hacminin Türk şirketlerince karşılanması beklenen Akkuyu Nükleer Santrali’nin Türkiye üstlenicisi Cengiz İnşaat…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED raporunun iptal edilmesi için Greenpeace de dahil olmak üzere TMOBB, Barolar Birliği, Tabipler Birliği, Belediye, Nükleer Karşıtı Platform, Milletvekilleri ile pek çok sivil toplum örgütü, kurum ve kişinin açtığı davalar ise devam ediyor.

Davalar devam ederken temel atılmasının hukuksuz olduğunu öne süren çevreciler de bugün  Akkuyu’da olacak. Mersin Tabip Odası Başkanı ve Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Dr. Ful Uğurhan, bugün saat 10.00’da Akkuyu’da basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

 

 

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