Akit yazarı: Ekrem gözaltına alınırken resme giren milletvekilleri de yargılanacak!

Bu sabah (14 Aralık 2014) saatlerinde cemaate yakın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyon sonrası sosya medyada bir çok gazeteci "Özgür basın susturulamaz" sloganı ile tepki tweetleri atarken, hükümete yakın gazetecilerden Akit yazarı Ersoy Dede tehditvari açıklamalar yaptı. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dede, "Bugün Ekrem gözaltına alınırkenki resme giren milletvekilleri de yargılanacak. Bu kadar kolay sıyrılamayacaklar. 'Sen de yargılanacaksın...' diyen akıllılara arz edeyim. Bu paralel ihanet çetesinin suç duyurularına ifade vermekten çalışamıyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

Ersoy Dede'nin tweetleri şöyle: