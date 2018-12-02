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Akit gazetesi: Yargı, Ergenekon'a kör

"Faili meçhul cinayet izleri olan bir derin yapının daha üstü örtülüyor”

02 Aralık 2018 15:04

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında "'Ergenekon' adlı bir 'terör örgütü'nün varlığı ispat edilememiştir" ifadelerini kullandı.

Akit gazetesi bugünkü “Yargı Ergenekon’a kör” başlıklı manşetinde, “Yıllarca bürokrasiyi, siyaseti ve toplumu vesayet altında tutan, yeri geldiğinde darbelere meşruiyet kazandıran ortamları oluşturan, arkasında faili meçhul cinayet izleri olan bir derin yapının daha üstü örtülüyor” ifadelerine yer verdi.

Akit, gazetenin birinci sayfasında 2015 yılında hayatını kaybeden eski genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya’ya da yer verdi. Gazetede şu ifadeler yer aldı:

Gazetemizin merhum Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya, 2013 yılının Ağustos ayında kaleme aldığı yazısında, Ergenekon’a dair çarpıcı tespitlerde bulunmuştu. Hasan Karakayayazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Herkes aynı soruyu soruyor; ‘Ergenekon bitti mi?’ Yine herkes aynı cevabı veriyor; ‘Hayır!..’ Biten Ergenekon Terör Örgütü Dâvâsı’dır... Ama Ergenekon Terör Örgütü’nün kendisi bitmemiştir, ayaktadır... Rehavete kapılır da başını boş bırakırsan, her an ayağa kalkar ve yeniden derin cinayetler işlemeye başlar!.. Faili meçhul cinayetler” ile ‘Ergenekon’ arasında ‘derin bir bağlantı’ vardır ve bu cinayetler ‘Ergenekon tutuklamaları’ başladıktan sonra büyük ölçüde azalmıştır."

 

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