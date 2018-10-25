Abdurrahman Dilipak: MHP'den sonra Balyoz ve Ergenekon ile kurulan ittifak da mı sona eriyor

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Danıştay’ın 'Öğrenci Andı' kararının zamanlamasını dikkat çekici bulduğunu belirterek, "Yoksa MHP’den sonra FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur ettikleri ile kurulan ittifak da mı sona eriyor. Erdoğan’ın Danıştay’la ilgili konuşmasındaki satır arası cümleler üzerinde de ayrıca durmak gerek" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları yorumlayarak şu noktalara dikkati çekti:

Erdoğan’ı 'Erdoğan' yapan önemli mesajlardı

"Af-maf derken iş Cumhur İttifakını dağılma noktasına getirse de, ben bir akl-ı selim ile bu konunun değerlendirileceğini düşünüyorum. Erdoğan grubta önemli mesajlar verdi. Viyana konvansiyonundan Af konusuna, And’dan Kaşıkçı’ya verdiği mesajlar Erdoğan’ı 'Erdoğan' yapan önemli mesajlardı..

Andımız turnusol kağıdı görevi yapıyor

Eğer 'Andımız' engeli aşılamayacaksa, ne İş Bankası’na dokundururlar, ne Tevhidi Tedrisata, ne kılık kıyafet yasasına, ne de Türbe ve Zaviyelere.. Ayasofya’ya da dokunamazsınız. Andımız konusu bu anlamda bir turnusol kağıdı görevi yapıyor. Danıştay’ın yıllar sonra bu konuda karar vermesindeki zamanlama da dikkat çekici.

Bugünden yarına, süreç önemli

Yoksa MHP’den sonra FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon davasında mağdur ettikleri ile kurulan ittifak da mı sona eriyor. Erdoğan’ın Danıştay’la ilgili konuşmasındaki satır arası cümleler üzerinde de ayrıca durmak gerek. Şûrayı Devletten Danıştay’a, bugünden yarına, süreç önemli. "

Abdurrahman Dilipak'ın "Andımız" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz