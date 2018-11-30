Ergenekon savcısı mütalaasını açıkladı: Terör örgütünün varlığı ispat edilemedi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 237 sanıklı Ergenekon davasının açıklanan mütaalasında "Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi" denildi. Savcı Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yargıtay'ın bozma kararının yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.

Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, davada yargılanan 24 sanık hakkında da ceza isterken 199 sanığın ise tüm suçlamalardan beraatını talep etti.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.

14 Temmuz 2008’de kabul edilen ilk iddianamede Ergenekon, “terör örgütü” olarak tarif edildi ve “üyeleri ve yöneticileri” darbe teşebbüsüyle suçlandı: “Ergenekon terör örgütü en başta, ‘derin devlet’ ifadesi ile anılan, ülkemizde birçok kanlı eylemler gerçekleştiren, gerçekleştirdiği bu eylemlerle ciddi kriz, kargaşa, anarşi, terör ve güvensizlik ortamı oluşmasını amaçlayan ve bunu kısmen de olsa başararak ülkemizin gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan bir örgüttür,” denildi.