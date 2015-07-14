Akit: CHP'li İlgezdi 150 milyon dolara Yunanistan'da ada mı aldı?

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, CHP'de tartışmaya yol açan rezidans krizine ilişkin olarak, ismini vermediği bir vatandaşa dayandırdığı bir iddiayı gündeme getirdi. Söz konusu iddiaya göre, 150 milyon dolara Yunanistan'dan bir ada alınıyor. İddiaya göre, bu ada bir dönem Ataşehir Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü görevini yapan Leyla Bölen ve CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’yle ilgili. Karakaya, iddianın sahibinin kendisine şunları söylediğini aktardı:

"- Gamze İlgezdi ile Eski Yapı Kontrol Müdiresi Leyla Bölen; Komşu’da 150 milyon dolara bir adanın bütününü almışlar mıdır, almamışlar mıdır?..

- Bunu, ister siz araştırın, ister devletin istihbarat birimleri araştırsın!..

- Yunanistan’dan 150 milyon dolara satın alınan Ada kimin üzerinedir?.."

CHP yönetimi ve İlgezdi ailesi rezidans iddialarıyla ilgili savcılığa başvurarak konunun araştırılmasını talep etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun bir dairesinin bulunduğu Ataşehir’deki rezidans iddialarına ilişkin olarak bugün Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Karakaya'nın Akit'in kullandığı arabaşlıklarla "Gamze İlgezdi’nin Yunanistan’da 'Ada'sı var mı?" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

“CHP’nin Türkiye’de iktidara gelme şansı yok!.. Bunu çok iyi bilen Kemal Kılıçdaroğlu da; CHP’deki iktidarını perçinlemeye çalışıyor!”

Bunu nasıl mı yapıyor?..

Yanına, “kuvvetli biri”ni alıp, “rakip”lerini safdışı bırakarak!..

Evet, “harcayarak!”

ÖNCE BAYKAL, SONRA SAV!

Hele hatırlayın;

“Baykal’ın seks kaseti skandalı” patladıktan sonra, yanına CHP’nin en kuvvetli adamı Önder Sav’ı almış, hatta Kurultay Salonu’na giden yola“Önder’imiz Kemal, hedefimiz iktidar” yazılı pankartlar astırmış ve“Önder’in gücü” ile Baykal’ı safdışı etmişti!..

Evet, resmen harcamıştı!..

Kılıçdaroğlu’nun hedefi, elbette “iktidar” olmak filan değildi... Onun hedefi, “CHP içinde iktidar” olmaktı!..

Önder Sav’la bunu başardı!..

Ama, Sav güçlüydü!..

İleride “rakip” olarak karşısına çıkabilir, “Kılıçdaroğlu’nun iktidarı”nı sarsabilirdi!..

“Kılıçdaroğlu’na rağmen Parti Meclisi’ni toplayıp, Kurultay kararı aldıran”Önder Sav’a “misilleme”de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu; “Önder Sav ve ekibini Merkez Yönetim Kurulu’ndan tasfiye etti!”

Sav’ı, başından savdı!..

SARIGÜL’Ü DE HARCADI!

Tamam, Önder Sav’ı da harcamıştı ama, “İstanbul’dan sesler” geliyordu kulağına!..

Baykal döneminde CHP’den kovulan Mustafa Sarıgül, hem “CHP’ye dönmek”, hem de “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak” istiyordu!..

Sarıgül’ün arkasında; hem “Boğaz Lobisi” yani “Faiz Lobisi” vardı, hem de“Vaiz Lobisi”, yani “Paralel Yapı” vardı!..

Kılıçdaroğlu, “peki” dedi... Sarıgül’ü hem “parti”ye aldı, hem de “Kadir Topbaş’ın karşısında aday” gösterdi!..

Biliyordu ki;

“Mustafa Sarıgül gibi bir adam, Kadir Topbaş’ın karşısında bir varlık gösteremez!”

Tabiî, “Boğaz Lobisi”nin de bir hesabı vardı: “Sarıgül, eğer Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alırsa, CHP’nin başına Sarıgül’ü getireceklerdi!”

Ne var ki;

Boğaz’daki hesap, sandığa uymadı!..

“Mustafa Sarıgül’ü genel başkan yapma” hesapları tutmadı!..

“Sarıgül’ün karizması çizildi” ve ne kadar “kof” olduğu ortaya çıktı!..

“İstanbul’u hayal ederken,

Şişli’yi de kaybetti!”

Kemal Kılıçdaroğlu, böylece “Sarıgül defteri”ni kapatmayı da başardı!..

İNCE İNCE MUHARREM İNCE!

Bu defa inceden inceye Muharrem İnce çıktı sahneye!..

Hem “Kılıçdaroğlu’na rakip”ti, hem de “zehir-zemberek suçlamalar”yöneltiyordu!..

Dedik ya;

Kılıçdaroğlu, “rakibini devirmek” için, mutlaka “kuvvetli biri”ni alır yanına!..

İnce’yi devirmek için, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aldı yanına... Öyle ya; Battal İlgezdi’de, hem “para çok”tu, hem de “aynı hizipten”diler!..

Lâfı dolandırmadan söyleyelim:

“Kılıçdaroğlu” ve “İlgezdi” aileleri arasında, bir “Alevi dayanışması”vardır!..

Cem Küçük’ün de yazdığı gibi;

“Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım, Dersim Alevisi’dir!.. Battal İlgezdi ve eşi Gamze Hanım ise Malatya Alevisi’dir!..

Nitekim Muharrem İnce’nin CHP liderliğine aday olduğu kurultayda Battal İlgezdi tam 150 otobüs adamı Ankara’ya götürmüştü. Kurultay’a Battal İlgezdi’nin toplu halde getirdiği çoğu Alevi olan CHP’liler ağırlığını koymuştu. Hatta kürsüden Muharrem İnce, Battal İlgezdi’ye lâf atmıştı.”

Sonunda, “Alevi baskısı” ağır bastı ve Muharrem İnce, Kurultay’da kaybetti!..

Onu da harcamıştı!..

SIRA İLGEZDİ’DE Mİ?

Ama, şimdi “Battal İlgezdi’nin eşi ve rezidans skandalı”, hele hele işin içine “Zeynep Kılıçdaroğlu’nun rezidansı” skandalı da girince, Kılıçdaroğlu, çok zor durumda kaldı!..

Artık, “Battal İlgezdi’yi de harcamalı”ydı ki, “CHP’deki iktidarı” devam edebilsin!..

Ama, yanına “kuvvetli birini” bulması lâzım!.. Peki, o kim olacak?..

Duyduğum kadarıyla;

Son günlerde, bir “atak geliştiremediği” için ikinci plânda kalan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, olan biteni “ellerini ovuşturarak” seyrediyor ve Kılıçdaroğlu’na “dolaylı mesajlar” gönderiyormuş;

“Ben varım!”

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu, yanına Gürsel Tekin’i alıp, “Battal İlgezdi’yi harcama operasyonu” için düğmeye basabilir mi?..

Neden olmasın?..

Battal İlgezdi harcanırsa, hem CHP “ikinci bir İSKİ skandalı” baskısından kurtulur, yani hem CHP rahatlar, hem Kılıçdaroğlu!.. Gürsel Tekin’in de önü açılır!..

LEYLA BÖLEN NEREDE?

Yalnız, bir problem var!..

İddialara göre;

Gürsel Tekin’in kardeşi Tuncer Tekin de, bu işlerin içinde!.. Hatta, Battal İlgezdi’yi “yönlendirici” pozisyonda!..

“İddialar” dedim de, aklıma geldi...

Öyle “iddialar” var ki, işin içinde “birçok ismin olduğundan” söz ediliyor!..

Ve bu iş;

Bugün ortaya çıkmış değil...

İşin ucu, taa “2011’e” kadar uzanıyor!..

Adı bende saklı bir vatandaş, 5 Mart 2011 yılında; “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü”ne bir “ihbar”da bulunup, demiş ki;

“Ataşehir Belediyesi’ne dikkat!”

İhbar yazısında; Leyla Bölen adlı bir hanımdan söz edilip, onun hakkında şu bilgi verilmiş:

l “Ataşehir Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü görevini yürütürken, bölgenin 3 büyük inşaat grubundan toplanan 150 milyon dolarla ortadan kaybolan Leyla Bölen, Yunanistan’ın Korfu Adası’nda ortaya çıktı!

l Kimdir, bilemiyorum ama ihbar mektubunda, Belediye Başkan YardımcısıSadık Kayhan’dan da söz ediliyor ve deniliyor ki; “Sadık Kayhan izlenirse, dolarların yurtiçindeki kalan bölümüne ulaşılabilir!..

İLGİNÇ TAHSİLAT YÖNTEMİ!

Belediye’nin “tahsilat” işleri de, “ilginç bir yöntem”le yürütülüyormuş!..

Meselâ;

l “100 bin dolar ve üzeri rüşveti ödeyecek olanlara” deniliyormuş ki;“Bizim alışveriş yaptığımız şu kasap ve şu pirinç tüccarına şu miktarda borcumuz var!.. Gidin, bu parayı filanca kasap ve pirinç tüccarına ödeyin!”

Rüşvet, ilgili yerlere ödendikten sonra; bu defa devreye Özel Kalem Müdürü ve Mali İşler Danışmanı giriyor, paralar “kasap(!) ve pirinç tüccarı(!)ndan tahsil ediliyor”muş!..

İstersen “paranın izini” sür!..

Karşına “Belediye” çıkmaz ki!..

Adamlar, işi biliyor!..

YUNANİSTAN’DA ADA ALMIŞLAR!

l Bu bilgi ve belgeleri gönderen okurum dedi ki; “Gamze Akkuş İlgezdi’nin rezidans işini aydınlatmak istiyorsanız, öyle 10-15 milyon dolarların değil, 20 milyar dolarlık harmanın peşine düşün!..”

“Nasıl yani?” diye sorunca, soruma soruyla karşılık verip, dedi ki;

l “Gamze İlgezdi ile Eski Yapı Kontrol Müdiresi Leyla Bölen; Komşu’da 150 milyon dolara bir adanın bütününü almışlar mıdır, almamışlar mıdır?..

Bunu, ister siz araştırın, ister devletin istihbarat birimleri araştırsın!..

Yunanistan’dan 150 milyon dolara satın alınan Ada kimin üzerinedir?..

Leyla Bölen’in mi, yoksa Gamze Akkuş İlgezdi’nin üzerine mi?..

Korkunç bir iddia!..

Bu “iddia” doğruysa, bizler boşa kürek sallıyoruz demektir!..

Şu hâle bakın;

Bizler, “3 rezidans artı 16 lüks daire”den söz ederken, şimdi de,“Yunanistan’da 150 milyon dolara satın alınan Ada”dan söz ediliyor!..

Haa, bir de Leyla Bölen’in, “40 milyon dolarlık 5 rezidansın sahibi”olduğundan söz ediliyor ki; herhalde “Durbakayım Nazmi” bize bir bilgi verir!..

GÜNEY AMERİKA’DAN KAHVE!

Bir soru daha soralım:

l Gamze İlgezdi’nin katıldığı ve “170 aday adayı” arasından “birinci”seçildiği “önseçim” için; Güney Amerika’dan bir talimatla “10 milyon dolarlık kahve” getirildi mi, getirilmedi mi?..

Bu “kahve”nin bir bölümü dağıtıldı ve kalan bölümü depolarda duruyor mu, durmuyor mu?..

Okuruma sordum;

“Kahvenin parasını kim ödedi?”

Bana şöyle cevap verdi;

“onu bilmeyen yok ki!’”

ATA’YI BIRAK, ADA’YA BAK!

İddialar o kadar çok, “iddialarda adı geçen CHP’li” sayısı o kadar fazla ki, hepsinin bir yazıya sığması mümkün değil!..

Bugünlük, burada kesiyorum...

Ama, bu “kavga” bitmez!..

Bu “kavga”nın sonunda; ya Battal İlgezdi gidecek, ya da Kılıçdaroğlu!..

Bakalım; kim kimi harcayacak?..

Ama, itiraf edeyim;

Yunanistan’daki “Ada şehir” meselesi, İstanbul’daki “Ataşehir”in önüne geçti!.. Devletin İstihbarat Birimleri ve Cumhuriyet Savcıları, herhalde harekete geçecekler ve Leyla Bölen’i yakalayacak, sorgulayacak ve yargılayacaklardır!..

Benden bu kadar!.