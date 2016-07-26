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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş tutuklandı

Yarbay Karakuş'un, darbe girişiminin yapıldığı gece uçakları koordine ettiği iddia ediliyor

26 Temmuz 2016 03:56

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmanın şüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş ve 15 Temmuz gecesi bombardımana katıldığı belirtilen Pilot Yarbay Mustafa Azimetli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

hürriyet'in haberine göre; darbe girişiminin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 141. Filo Komutanı Pilot Yarbay Karakuş ve 143. Filo Komutanı Pilot Yarbay Azimetli Ankara Batı Adalet Sarayına getirildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün damadı olan ve darbe girişiminin yapıldığı gece bombardımanda kullanılan uçakları koordine ettiği belirtilen Yarbay Karakuş ile 15 Temmuz gecesi bombardımana katıldığı öne sürülen Yarbay Azimetli'nin tutuklanmasına karar verdi. 

Karakuş ve Azimetli, Akıncı Hava Üssü lojmanlarında gözaltına alınmış ve şüphelilerin evlerinde 1'er dolarlık banknotlar ile örgütsel doküman niteliğinde dijital kayıtlar bulunmuştu.

 

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