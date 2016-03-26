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Yaşam

Akıllı telefon sahiplerine "saatlerinizi ileri almayın" uyarısı

MOBİSAD Başkanı: Kullanıcıların otomatik tarih ve saat dilimini tekrar aktif hale getirmelerinde fayda var

26 Mart 2016 23:16

Yaz saati uygulaması kapsamında saatler bu gece 03.00'da 1 saat ileri alınacak. Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı (MOBİSAD) Sinan Ekşi'den vatandaşlara saatlerin ileri alınmasıyla ilgili bir uyarı geldi. Sinan Ekşi akıllı telefon kullanıcılarının bu tarihi beklemeden telefonlardan "otomatik tarih ve saat dilimini" aktif etmelerinde fayda olduğunu söyledi.

Ekşi, yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasının 26 Mart Cumartesi gününü 27 Mart Pazar gününe bağlayan gece bir saat ileri alınmasıyla başlayacağını anımsatarak, akıllı telefon kullanıcılarının bu tarihi beklemeden telefonlardan "otomatik tarih ve saat dilimini" aktif etmelerinde fayda olduğunu söyledi.     

Geçen yıl yaz saati uygulamasının 26 Ekim'de sona erdiğini anlatan Ekşi, seçim nedeniyle saatlerin geri alınma tarihinin 2 hafta sonraya yani 8 Kasım 2015’e ertelendiğini hatırlattı. Bu zorunlu uygulama sebebiyle mobil cihazların tarih ve saatlerinde uyumsuzluk yaşandığını belirten Ekşi, "Bunun üzerine birçok kullanıcı cep telefonlarının saat ve tarih menüsünde, otomatik tarih ve saat dilimi seçeneğini iptal ederek manuel düzenleme ile saatlerini ayarlamışlardı. 27 Mart'ta ise yaz saatine geçiş için saatler 1 saat ileri alınacak. Kullanıcıların, telefonlarından saat ve tarih menüsünde, otomatik tarih ve saat dilimini tekrar aktif hale getirmelerinde fayda var" diye konuştu.     

Yaz saati uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerinde manuel bir işleme gerek kalmadan otomatik ayarı açık bırakarak, saat ayarının otomatik olarak gerçekleşmesinin sağlanabileceğini bildiren Ekşi, "Böylece 27 Mart sabahı saatleri ileri almayı unutma riski de ortadan kalkmış olacak. Zira ev ve iş yerlerindeki saatlerimizi değiştirmeyi unutsak bile telefonlarımız bizi doğru yönlendirecek" dedi.     

Ekşi, otomatik tarih ve saat dilimi seçildiğinde, telefonlarının herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan sistem üzerinden aldığı bilgilerle kendini güncellediğini ifade etti.     

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