Yaz saati uygulaması başlıyor



Almanya'da 28 Mart pazar günü saatler, Almanya saati ile saat 02:00'de bir saat ileri alınacak. Türkiye ise yaz saati uygulamasına Türkiye saati ile saat 03:00'te geçiyor. İzlanda ve Belarus dışındaki diğer Avrupa ülkeleri yaz saati uygulamasını kullanıyor.

Almanya'da yaz saati uygulamasına geçişin teknik detaylarıyla Almanya'nın metroloji enstitüsü PTB ilgileniyor. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Mainflingen'den gönderilecek bir sinyalle tüm ülkedeki milyonlarca elektronik saat otomatik olarak bir saat ileri alınacak.

Ancak enstitüde çalışan bilim insanları söz konusu işlem için geceyi uykusuz geçirmeyecek. Enstitüde geceleri kimsenin çalışmadığını belirten PTB'nin zamanla ilgili biriminin direktörü Andreas Bauch, tüm cihazların otomatik ayarlanacak şekilde programlandığını kaydediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kez bu rutin işleme tanık olan Bauch'a göre herhangi bir sıkıntı yaşanması ise beklenmiyor.

Almanya ilk kez 1980 yılında enerjiden tasarruf etmek amacıyla yaz saati uygulamasına başlamıştı. Yaz saati uygulamasının gerçekten enerji tasarrufu sağlayıp sağlamadığı ise uzun yıllardır tartışma konusu.

Yaz saati uygulaması 30 Ekim pazar günü sona erecek.