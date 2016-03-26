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Yaşam

Türkiye'de yaz saati uygulaması başladı; saatler ileri alındı

Uygulama gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla gerçekleştiriliyor

26 Mart 2016 02:41

Türkiye pek çok dünya ülkesiyle beraber yaz saati uygulamasına geçti. Saatler, gece 03.00'te 1 saat ileri alındı. Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama ile memurların mesai saatleri de değişecek.

Yaz saati uygulaması, geçen yıl 25 Ekim’de sona ermesi gerekirken, 1 Kasım Genel Seçimleri nedeniyle 8 Kasım’a ertelenmişti. 8 Kasım’da başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren kış saati uygulaması, bugün sona erdi. Kış saati uygulamasına ise 30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00’ten itibaren bir saat geri alınarak geçilecek. 

 

Memurların mesai saati değişiyor

 

Gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarruf yapabilmek amacıyla geçilecek olan yaz saati uygulaması memurların mesai saatlerinde de değişime neden olacak.

Kış saati uygulamasıyla birlikte memurların mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirleyen İstanbul Valiliği, yaz saati uygulamasıyla birlikte çalışma saatlerini 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenledi.

28 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçilecek olan yeni mesai saatleri kış saati uygulamasına kadar geçerli olacak.

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