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'Akıllı sosyalist, niye İslâm’ı karşısına alsın?'

Nevruz mitinginde Öcalan'ın mektubunu okuyan BDP'li Önder ile CHP'li Ali Özgündüz arasında, 'İslam-sosyalizm ittifakı' diyalogu yaşandı

26 Mart 2013 21:15

Hülya Karabağlı / ANKARA

Öcalan’ın, Diyarbakır Meydanı’nda okunan Nevruz mektubunun yankıları TBMM Kulislerinde sürüyor. CHP’nin Anayasa Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ile Öcalan’ın mektubunu okuyan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Muhalefet partilerinin kullandığı kulis bahçesinde, Önder ile aralarında 'İslam-sosyalizm' ittifakı diyaloguna giren Özgündüz, ikili arasında geçen diyalogu T24’e anlattı. Özgündüz, Önder ile aralarında geçen diyalogda şunların konuşulduğunu söyledi:

-Özgündüz: Hayırlı olsun İslam ittifakınız. PKK ile AKP’nin İslam cumhuriyeti konusundaki anlaşması hayırlı olsun.

- Önder: Ne alakası var. Nereden çıkardın?

-Özgündüz: Sen Diyarbakır’da Öcalan’ın mektubunu okumadın mı?  Ne okuduğunu fark edemedin mi? Kullandığı dil, bin yıllık İslam şemsiyesi altında buluşmak, İmralı notlarını da  üst üste  koyduğunuzda sosyalist  Apo,  İslamcı Apo olmuş gibi görünüyor. Ortadoğu’da Kürt- Türk stratejik ortaklığından söz ediyor. Ortadoğu’da din ve mezhep temelli ortaklık olabilir. Kime karşı stratejik ortaklık bu coğrafyada oluşturulabilir. Bu gerici karanlık bir ittifaktır. Bunun sonucunda Laik demokratik Kürt siyasetçiler tasfiye edilmesi demektir. Şeriatçı Kürt siyasetçiler sizin yerinizi alacak. Apo, sizi de PKK’yi de tasfiye ediyor.

-Önder: Hiçbir zaman şimdiye kadar ki resmi ideolojideki gibi karanlık ittifak olmaz. Apo’nun dediklerini iyi okumak lazım. İslam şemsiyesi derken din temelli bir ittifaktan söz etmiyor.  İslam dininde “ Müslüman Müslümanı fethedemez”.  Fetih anlayışı ancak Gayrimüslimler için söz konusu olabilir.  Bu söz, devletin tekçi yaklaşımına karşı Kürt coğrafyasına dönük fetih anlayışını eleştirmiştir.

-Özgündüz: Ne zamandan beri sosyalist Apo,  İslam’ı referans olarak kullanıyor.

-Önder: Zaten akıllı sosyalist niye İslam’ı karşısına alsın.

-Özgündüz: Ben uyarı görevimi yapıyorum. Biz Türkiye’nin o bölgesinde o coğrafyanın laik demokrat demokratikleşmeyi savunan Kürt siyasetçilerini destekliyoruz.

-Önder: Allah razı olsun.


 

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