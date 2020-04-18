Akif Beki: Kimi resmi ünvanlı kişilerin Çin’le Rusya gibi ülkelerin PR kampanyalarına sorumsuzca alet olması, herkesin ayarını bozdu

Karar yazarı Akif Beki, sosyal medya hesabından ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Koronavirüs için geliştirdiklerini söylediği ilacı ilan eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı’yı eleştirdi.

“1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen ‘Dornaz alfa’, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma tesekkür ederim” açıklamasıyla gündem olan Prof. Dr. Ovalı’nın açıklamalarına ilişkin olarak, “Can kurtarmak için bayramı beklemeye Hipokrat Yemini izin veriyor mu?” diye soran Beki, şunları kaydetti:

Prof. Dr. Ovalı’yı, heyecanı için suçlayamam.

Ama ilaç, gelişigüzel at koşturulabilen bir alan değil. Sıkı prosedürleri, hekimleri bağlayan özel kuralları, katı reklam ve tanıtım kısıtlamaları olduğunu ben bile biliyorum.

Bizde de kimi resmi ünvanlı kişilerin Çin’le Rusya gibi ülkelerin PR kampanyalarına sorumsuzca alet olması, herkesin ayarını bozdu. İlaç şirketlerinin satış ve tanıtım temsilcisi gibi ellerine çanta alıp ekran ekran dolaşmadıkları kaldı bir tek.

İlaç reklam ve pazarlamalarına yönelik yasakları epey aşındırdılar, doğru.

Fakat ilacı, ucuz popülizme ve kişisel reklama en son alet edecekler, hala hekimler olmalı. Onların popülistleşmesi, hepimiz için tehlike.

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TIKLAYIN - Sağlık Bakanı'ndan Prof. Ovalı'ya: Uluslararası bir firmanın ilacı, sosyal medya üzerinden insanlara umut vererek duyurulmaz