Akif Beki: 'Karargâh muhalefetten rahatsız' dense tamam mıydı?

Hürriyet yazarı Akif Beki, gazetesinde "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere yöneltilen tepkilerle ilgili olarak "Askerin muhalefete müdahalesi, siyasete karışmak anlamına gelmiyor mu? ‘E, muhalefet de askeri konuşmak, kendini savunmak zorunda bırakmasaydı’ demeyin sakın" dedi. "Geçmişte siyaseti dizayn ve hizaya sokmaya dönük bütün müdahalelerin arkasına saklandığı mazeretti bu, unuttuk mu?" ifadesini kullanan Beki, "Hedef muhalefet olduğunda, vesayetçilerin mazeret kalıplarına sığınmak, darbe çığırtkanlığına girmiyor mu yoksa?" diye yazdı.

Hürriyet: 'Karargâhta rahatsızlık' başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir, üzgünüz

Akif Beki'nin "'Karargâh muhalefetten rahatsız' dense tamam mıydı?" başlığıyla yayımlanan (2 Mart 2017) yazısı şöyle:

Hürriyet ‘editoryal hata’ dediği hatayı yapmasaydı...

Yani ‘karargâh’la ‘rahatsız’ sözcüklerini yan yana getirmeseydi...



‘Karargâh rahatsız’ gibi bir başlığı iç sayfasında dahi geçirmeseydi...



Askeri vesayet dönemlerinin örtük muhtıra manşetlerini çağrıştıracak bir kalıptan editör kaçınsaydı...



Sadece manşetteki ‘7 eleştiriye 7 yanıt’ başlığıyla kalınsa... İçeride de ‘İddia ve eleştiriler 7 konuda askeri yıpratıyor’ başlığıyla yetinilseydi...



Gerisi sorun olmayacak mıydı, mesele kalmayacak mıydı yani?



İçerideki bir başlığı bağımsız okunduğunda, sanki ‘Hükümetle TSK arasında sorun varmış gibi gösteriliyor’ izlenimi uyandırmasa...



Askerin siyasi eleştirileri muhatap aldığı bir haberde başka sorun görülmeyecek miydi?





SORUNLU BAŞLIĞI DÜZELTELİM O HALDE

Aslına bakarsanız, ‘Karargâh rahatsız’ başlığındaki asıl sorun, içeriğini tam olarak yansıtmaması...



Çünkü karargâhın neden rahatsız olduğunu anlatmıyor.



Genelkurmay’ın sahiplendiği içeriği doğru yansıtacak ifade, ‘Karargâh muhalefetten rahatsız’ şeklinde olmalıydı.



Ya da ‘Karargâh eleştirilerden rahatsız’ denmeliydi.



Hem haberin hakkını verecek hem de yanlış anlamaları önleyecek şey bu olabilirdi.



Ne kimse aşırı anlam yükleyebilir, ne farklı taraflara çekeceklerin işi kolaylaşır ne de çarpıtılmaya müsait hale gelirdi.



Genelkurmay’ın şikâyet ettiği gibi ‘amacından saptırılmaya’ da elverişli olmazdı, istismara açık kapı bırakmazdı.



Haberin maksadı, okuru hiç yormadan başlığa çekilmiş olurdu.



Anlayacağınız, o başlığa benim de itirazım var, uygun düşmedi. Ama fazla değil eksik durduğu için.



Araya bir kelime daha ilave edilse arızası giderilmiş olacaktı.



Bunca sıkıntı ve alınganlığa da yol açmayacaktı.



Peki ama bütün günah başlıkta mıydı?



İçeriğini hakkıyla yansıtan en yalın başlığı bulduğumuzda hallolacak mıydı yanlışlık? Masumlaşacak mıydı olay?



Madalyonun tersinden acı acı sırıtan gerçekle yüzleştirmeyecek miydi bizi?

Demokratik siyasetten murat

‘Karargâh rahatsız’ yerine ‘Karargâh eleştirilerden rahatsız’ denseydi...



Kapanacak mıydı olay, lafı dahi edilmeyecek miydi?



Asker, siyasetin içine çekilmemiş mi olacaktı?



Sivil-asker ilişkileri, rayına mı girmiş sayılacaktı?



‘Karargâh rahatsız’ başlığının altında kötü niyet arayanlar, ‘Karargâh muhalefetten rahatsız’ başlığını iyi niyetli mi bulacaktı?



15 Temmuz’un medya kahramanı diye göklere çıkarılan gazeteci arkadaşımız, 15 Temmuz’da onun yaptığını yapmayı akıl dahi edemeyen meslektaşları tarafından yerin dibine batırılmayacak mıydı?



FETÖ darbesine direnişin demokrasi şampiyonu bir medya grubundan, yine de antidemokratik arayışlara kapılan vesayetçi ve darbeci medya çıkarılmayacak mıydı bir günde?



Kime yaradığı, kime yarandığı üzerine mi kurulu bizim demokrasi anlayışımız?



Bu muydu askeri kışlasında tutmaktan murat, bu muydu vesayetle mücadeleden kasıt?

Muhalefete ayar vermek serbest mi?

Askerin muhalefete müdahalesi, siyasete karışmak anlamına gelmiyor mu?



‘E, muhalefet de askeri konuşmak, kendini savunmak zorunda bırakmasaydı’ demeyin sakın...



Geçmişte siyaseti dizayn ve hizaya sokmaya dönük bütün müdahalelerin arkasına saklandığı mazeretti bu, unuttuk mu?



Hedef muhalefet olduğunda, vesayetçilerin mazeret kalıplarına sığınmak, darbe çığırtkanlığına girmiyor mu yoksa?



Dün iktidarlara karşı kullanılınca yanlış olan, bugün muhalefete karşı kullanıldığında doğru olabilir mi?



Ordunun iktidarla arasından su sızmaması, çatlak yaşanmaması ilişkilerin normalleşmesidir elbette.



Muhalefetin askeri politikalara eleştiriler yöneltmesi, Genelkurmay’la sorunlar yaşaması da anormalleşmeye işaret etmez.



Ama olması gereken, Genelkurmay’ı savunma işini, bağlı olduğu siyasi makamların üstlenmesi değil midir?



Haberini yapana çıkışmadan önce askere ‘Sen bu toplara girme, cevap yetiştirmeyi hükümete bırak’ denmeli değil mi arkadaş?

Ne olmuştu?

Hürriyet'in geçtiğimiz cumartesi günü (25 Şubat 2017) "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınladığı habere, çok sayıda köşe yazarı ve siyasetçi tepki gösterdi.

Gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesinin tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak dört gün sonra (28 Şubat 2017) yazılı açıklama yapmıştı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır" denen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır" ifadesi kullanılmıştı. "Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir" dendiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" vurgusu yapılmıştı.

Genelkurmay'dan dört gün sonra gelen Hürriyet açıklaması: Bilgilendirme yapıldı, ama 'rahatsızlık' ibaresi söz konusu olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, söz konusu başlıkla ilgili olarak "Çok çok çirkin, terbiyesizlik, seviyesizlik" ifadesini kullanmıştı. "Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi, TSK'yı haydi haydi rahatsız etmiştir" diyen Erdoğan, "Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıklarıdır. Herkes yerini, konumunu bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirine düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini ağır ödeyecektir" diye konuşmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım da "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberle ilgili olarak "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" demişti.