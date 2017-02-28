Genelkurmay'dan dört gün sonra gelen Hürriyet açıklaması: Bilgilendirme yapıldı, ama 'rahatsızlık' ibaresi söz konusu olmadı

Genelkurmay Başkanlığı, Hürriyet gazetesinin tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak dört gün sonra yazılı açıklama yaptı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır" denen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır" ifadesi kullanıldı. "Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir" dendiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" vurgusu yapıldı.

Genelkurmay'ın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, “Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.” gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği” ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberinin Akar ile dün yaptığı görüşmede gündeme geldiğini belirterek, Hürriyet'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar, bunu da Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Kendileri de bu konuyla ilgili daha detaylı açıklamayı kendi sitelerinden yapacak. Bizleri ciddi manada üzmektedir, her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde ben, kusura bakmasınlar doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Akar, dün hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet'in tartışma yaratan ''Karargâh rahatsız'' haberi sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la dün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

Orgeneral Akar daha sonra İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

'Cunta' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberinde dayanak olarak gösterilen "askeri kaynaklar" hakkında dün (27 Şubat 2017) soruşturma başlattı. Savcılığın açıklamasında, ''Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'karargâh rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargâhın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dendi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ve "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" kapsamında gazeteye el konulmasını talep edildi.