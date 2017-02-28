Hürriyet: 'Karargâhta rahatsızlık' başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir, üzgünüz

Hürriyet gazetesi, tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya cevap verdi. "Karargah rahatsız, ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır" denen açıklamada, "Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz" ifadesine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu habere ilişkin olarak, dört gün sonra bugün yazılı açıklama yaptı. "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır" denen açıklamada, "Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, 'Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.' gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır" ifadesi kullanıldı. "Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir" dendiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır" vurgusu yapıldı.

Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberinin Akar ile dün yaptığı görüşmede gündeme geldiğini belirterek, Hürriyet'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Bu ne densiz bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar, bunu da Genelkurmay Başkanımızla görüştük. Kendileri de bu konuyla ilgili daha detaylı açıklamayı kendi sitelerinden yapacak. Bizleri ciddi manada üzmektedir, her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde ben, kusura bakmasınlar doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Hürriyet'in açıklaması şöyle:

"Gazetemizin 25 Şubat 2017 tarihli nüshasının birinci sayfasında “Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt” manşetiyle yayımlanan haberin tümü Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a, soruları üzerine yapılan kurumsal ‘bilgilendirme’ye dayandırılarak kaleme alınmıştır.

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından “İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor” başlığının üstünde kullanılan “Karargah Rahatsız" ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.

Hürriyet'in haberindeki “rahatsızlık” ifadesi, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir.

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur.

Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır."