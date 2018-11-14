Akif Beki: Karar, dokuz körün bir değneği gazete; yokluğa da alışık; bir yere gitmiyoruz!

Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği ve muhafazakâr dünyada daha liberal/eleştirel bir çizgiyi temsil eden Karar gazetesinin, reklam vermek isteyenlerin engellendiğine ilişkin duyurusu için gazetenin yazarı Akif Beki'den tepki geldi. Beki, "Karar, dokuz körün bir değneği gazete; yokluğa da alışık, varlık içinde çıkarılmıyor. Bir yere gitmiyoruz" dedi.

Karar gazetesi, "Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama" başlığıyla yayımlanan açıklamada reklam verenlere baskı uygulandığı belirtilerek, “Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umuyoruz. Aralıksız uygulanan bir ilan ambargosu ile karşı karşıya bulunuyoruz" denmişti.

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"Veda busesi zannettiler"

Beki Karar'ın açıklamasına sevinenler olduğunu kaydederek, yaşananlara, "Karar’ın, üzerindeki baskı ve ambargoyu ifşa eden zorunlu açıklaması kimisini sevinçlere gark etti, veda busesi zannettiler" sözleriyle tepki gösterdi.

"Kapanacakmış da önden mazeretini hazırlıyormuş gibi göstermeye bayıldılar. ‘Hadi inşallah’ diye zevkten dört köşe beklemeye koyuldular, heyecanlarını saklayamıyorlar. Bu sinsilik bile nasıl bir suçluların telaşı içinde olduklarını ele vermiyor mu?" diye soran Beki, gazetenin varlık içinde çıkarılmadığını söyleyerek şunları yazdı:

"Tezviratçıların bayık uydurmalarıyla söylersek kraliçenin emri baş üstüne, bir yere gitmiyoruz, üzgünüm ama sevinçleri kursaklarında kalacak troliçegillerin.

Karar, dokuz körün bir değneği gazete. Yokluğa da alışık zaten, varlık içinde çıkarılmıyor, para içinde yüzmüyor. Kan kussa da kustuğu altın leğen değil, koymaz yani.

Ayrıca tekellerle mücadelede de yeterince deneyimliyiz, pabuç bırakmayız evvel Allah.

İktidarın da muhalefetin de yanlışına yanlış, doğrusuna doğru demeye, mazluma kimliğini sormamaya devam."