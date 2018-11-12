DİSK Basın-İş'ten Karar gazetesi açıklaması: İktidar küçük de olsa eleştiriye tahammül edemiyor

Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği ve muhafazakâr dünyada daha liberal/eleştirel bir çizgiyi temsil eden Karar gazetesinin, reklam vermek isteyenlerin engellendiğine ilişkin duyurusu için DİSK'ten açıklama geldi. DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, "Gazetenin bu açıklamasıyla, iktidarın küçük de olsa eleştiriye tahammül edemediği anlaşılıyor" dedi.

Karar gazetesinin bugünkü (12 Kasım 2018) ilk sayfasında, "Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama" başlığıyla yayımlanan açıklamada reklam verenlere baskı uygulandığı belirtilerek, “Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umuyoruz. Aralıksız uygulanan bir ilan ambargosu ile karşı karşıya bulunuyoruz" dendi.

DİSK Basın-İş Başkanı Eren, Karar'ın açıklamasını T24'ün sorusu üzerine değerlendirdi.

Eren, "İktidara yakın bir gazetenin baskı altında olduğunu duyurması Türkiye'nin basın özgürlüğünde nerede olduğunun da bir göstergesi" diyerek şunları kaydetti:

"Karar gazetesinin bugünkü şikâyetini BirGün, Evrensel, Yeni Yaşam, Cumhuriyet ve Halk TV gibi yayınlar yıllardır yaşıyor."

"Küçük de olsa eleştiriye tahammül yok"

"Karar'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden oluştuğu ve AKP'ye küçük de olsa eleştiri yönelttiği biliniyor. Bu isyanla birlikte iktidarın küçük de olsa eleştiriye tahammül edemediği anlaşılıyor."

"Koşulsuz biat"

"Bizim yıllardır söylediğimizi bugün Karar söylüyor. Bu açıklamadan iktidarın koşulsuz biat istediğini bir kez daha anlıyoruz."

Karar'dan açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın olduğu ifade edilen Karar gazetesi, "Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama" başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Karar gazetesi yayın hayatına başladığı 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoğun, sistematik ve arkası kesilmeyen çeşitli baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Gazetemize yönelik baskıları, ambargoları ve yaşadığımız haksızlıkları bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadık. Hukukla, mantıkla ve sağduyuyla bağdaşmayan bu uygulamalara mutlaka son verileceğini umduk ve bugüne kadar sabırla bekledik.

"Tahammül edilemez noktaya geldi"

Ne var ki son günlerde gazetemiz üzerinde yaşanan polemikler, okurlarımızdan gelen sorular ve en nihayet devam etmekte olan baskıların artık ekonomik olarak tahammül edilemez noktaya gelmiş olması sebebiyle bir açıklama zarureti hasıl olmuştur.

"Reklam vermeme konusunda uyarıldılar"

Öncelikle, yayın hayatına başladığımız günden bugüne kadar aralıksız uygulanan bir ilan ambargosu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Sadece reklamveren durumunda bulunan kamu kuruluşları değil, bütün özel sektör şirketlerinin gazetemize ilan vermesi açıkça engellenmektedir. Reklamverenler ve ilan-reklam dağıtımını yapan ajanslar KARAR’a ilan verilmemesi konusunda uyarılmıştır. Bu uyarı ve tehditlerin netice almış olduğu zaten gazetenin sayfalarında kolayca görülmektedir. Bu hukuk dışı ambargoya rağmen gazetemize ilan vermeye teşebbüs eden şirketler de ikaz edilerek, muhtelif yollarla engellenmektedir. Çok sayıda özel sektör şirketi bu baskı nedeniyle en temel ticari hakları olan, gazetemize ilan verme tercihini kullanamamaktadır.

"Açıkça suç"

Yapılan baskılar, Türk Ticaret Kanunu ve rekabeti düzenleyen kanunlara aykırıdır. Bu durum demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve müdahaledir. Gazetemizi hedef alan bu eylemlerin aynı zamanda açıkça suç teşkil ettiğini belirtiriz.

"Ağır ekonomik şartlar..."

Karar Gazetesi bu şartlar altında, personel ve bütün ünitelerde ilk günden bu yana sürekli olarak tasarruf önlemlerine müracaat ederek; sadece Basın İlan Kurumu gelirleri sınırına mahkûm kalarak, son derece ağır ekonomik şartlar altında yayın hayatına devam etmektedir.

Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umarak, bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.