Akif Beki: Gezi’den 8 yıl sonra dolar 8 liradan 18 liraya kadar çıktı; 70 kuruşluk artışa sebep olmak ihanetse bu nedir?

Karar yazarı Akif Beki, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Gezi Parkı eylemleri döneminde doların 1.70 TL’den 2.40 TL’ye yükselişini “ihanet” olarak yorumlamasını köşesine taşıdı.

Beki, "Sormazlar mı...Gezi’den 8 yıl sonra dolar, 8 liradan 18 liraya kadar çıktı. 70 kuruşluk artışa sebep olmak ihanetse bu nedir arkadaşlar ve kim sorumlu?" ifadesini kullandı.

Beki, yazısında şunları kaydetti:

"Tutarsa; iktidar tabanındaki Gezi paranoyasını kaşıyacağı, tehdit ve tehlikenin geçmediği duygusunu besleyeceği belliydi.

Gezi korkusunu ve güvenlik kaygısını tırmandırması ise iktidara yarayacak, kenetlenmeye zorlayacaktı.

Dolayısıyla ‘dinimize, inancımıza, partimize, iktidarımıza, liderimize saldırıyorlar, Allah’ını seven defansa koşsun’ propagandası, beklenmedik değildi.

Fakat ekonomiyi karıştırmaya cesaret edileceğini hiç ummazdım.

‘Tam şahlanacaktık ki Gezi’yi tezgahladılar’ mazereti, zamanında kullanılmıştı.

Ama ‘hamdolsun püskürttük, dış güçler şahlanmamızı engelleyemedi engelleyemeyecek, zafer bizim’ hamasetine dönülmüştü. O başarı hikayesi ne olacak?"

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