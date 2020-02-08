Akif Beki: CNN Türk boykotunun dik alasını AK Parti yaptı

Karar yazarı Akif Beki, bugünkü yazısında, CNN Türk'ü boykot etme kararı alan CHP'ye iktidar tarafından gelen tepkileri kaleme aldı. "Duyan da sanki ilk kez böyle bir hadise vuku buluyor, tarihte bir eşi menendi daha yok, görülmüş şey değil sanacak" diyen Beki, "Dik alasını AK Parti yaptı bunun" dedi.

AKP'nin partililer ve bürokratlara zamanında Doğan Grubu ekranlarına ve gazetelerine demeç vermeyi yasakladığını, kamu kurumlarına gazetelerini aldırmadığını hatırlatan Beki, "Hafızam yanıltmıyorsa, Erdoğan Başbakan olarak Doğan Grubu'na topyekün boykot kararı aldığında, sene 2008'di. Medya boykotu fikrini CHP bulmadı. İlk CHP başlatıyor, yeni bir çığır açıyor da değil. Bu kampanyanın kompedanı, fikir babası CHP'ymiş gibi tepkiler vermek, her şeyden önce AK Parti'nin mücadelesine ve mirasına saygısızlık olmaz mı (!) Ki o da geçmişi ya bilmemektendir, ya körkütük cehalet eseridir. Yahut da gerçeği bildiği halde inkar ederek düpedüz çarpıtma ikiyüzlülüğünden" ifadelerini kullandı.

Beki'nin, "CNN Türk ilk kez mi boykot ediliyor?" başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.

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